Un attaquant du LOSC a trouvé un accord avec la Juventus, ce jeudi soir. Il ne reste plus qu'aux deux clubs de se mettre d'accord.

Mercato LOSC : Timothy Weah tombe d'accord avec la Juventus

Après avoir levé l'option d'achat d'Arkadiusz Milik, la Juventus s'apprête à investir dans un joyau de la Ligue 1. Après quatre années de bons et loyaux services à Lille, Timothy Weah devrait, sauf rebondissement de dernière minute, rejoindre les Bianconeri. En quête de renforts à bas coûts, la Juventus doit agir et vite pour renforcer son secteur offensif, notamment après les départs d’Angel Di Maria et de Juan Cuadrado, sans mettre de côté les potentielles ventes de Dusan Vlahovic et de Federico Chiesa.

L'attaquant du LOSC, Timothy Weah, est tombé d'accord avec le club italien, jeudi soir, autour d'un contrat de 5 ans. Les dirigeants italiens tentent désormais de boucler l'opération avec la direction lilloise. Les négociations avoisinent les 12 millions d'euros avec un pourcentage à la revente.

Le PSG va récupérer sa part du gâteau

Formé au PSG, Timothy Weah avait rejoint le LOSC à l'été 2019 contre 10 millions d'euros, avec un pourcentage à la revente. Et cette opération pourrait donc faire les affaires du Paris Saint-Germain. Comme avec le transfert de Christopher Nkunku, le club de la capitale devrait bénéficier d'une petite somme d’argent. Selon les informations de Marc Mechenoua, journaliste pour Goal, le PSG va en effet récupérer 10% des 12 millions d’euros, soit un peu plus d’un million d’euros.

Cette saison, Timothy Weah n’a pas inscrit le moindre but en 32 matchs, mais a délivré deux passes décisives, toutes compétitions confondues. Le fils de George Weah a disputé au total 107 matchs sous les couleurs lilloises pour 8 buts inscrits depuis son arrivée en 2019. Par ailleurs, l’attaquant de 23 ans a honoré 29 sélections avec les États-Unis pour 4 buts inscrits.