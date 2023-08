Après trois saisons passées à l'AS Monaco, Axel Disasi va s'engager avec Chelsea contre la somme de 45 millions d'euros. Le transfert ne devrait pas tarder à être officialisé.

Mercato AS Monaco : Chelsea va s'offrir Axel Disasi

Chelsea ne s'arrête plus. Après avoir dépensé plus de 600 millions depuis l'arrivée de Todd Boehly, les Blues veulent effacer les souvenirs d'une mauvaise saison. Pour renforcer sa défense, ils ont misé sur le championnat français, après s'être offert Malo Gusto et Benoît Badiashile durant le mercato hivernal, c'est autour d'Axel Disasi de rejoindre Chelsea. Le défenseur central est en Angleterre pour passer sa visite médicale et l'officialisation ne devrait pas tarder. Il devrait signer un contrat de 5 ans et Monaco va toucher 45 millions d'euros hors bonus.

Très courtisé durant ce mercato, c'est finalement en Premier League que rebondit l'ancien rémois avec l'objectif de redonner une place de prétendants aux Anglais après une décevante 12e place lors du précédent exercice. L'international français ne sera pas dépaysé puisqu'il sera entouré d'ancien de Ligue 1 comme Malo Gusto, Christopher Nkunku ou encore Benoît Badiashile avec qui il formait l'axe de la défense sous Niko Kovac et Philippe Clement.

Plus de 120 matchs avec Monaco

En s'engageant avec les pensionnaires de Stamford Bridge, le joueur de 25 ans va connaître son 4e club. Formé au Paris FC, il rejoint Reims et attire le regard de Monaco. Après 129 matchs passés sous la tunique rouge et blanc, l'histoire entre le défenseur et les Monégasques se terminent sans trophée (une finale de Coupe de France perdue contre le PSG, 2-0). Avec sa vente, la formation entraînée par Adi Hütter va pouvoir commencer à s'activer sérieusement sur le mercato. Plusieurs noms ont été ciblés, si Mohammed Salisu de Southampton ne devrait pas tarder à débarquer, c'est aussi le cas de Tosin Adarabioyo avec qui les dirigeants tiennent un accord.