Officialisé ce mardi matin comme un nouveau défenseur central du RB Leipzig, El Chadaille Bitshiabu balance déjà sur son club d’origine, le PSG.

El Chadaille Bitshiabu se réjouit de rejoindre un club qui croit aux jeunes

Après six ans passés sous les couleurs du Paris Saint-Germain, El Chadaille Bitshiabu s’est engagé en faveur du RB Leipzig. Ce mardi, le club allemand a annoncé l’arrivée du défenseur central de 18 ans à la suite du communiqué officiel du PSG annonçant le départ du Titi. Il a signé pour cinq ans, soit jusqu’en juin 2028. S’exprimant sur les raisons qui l’ont poussé à rejoindre l’écurie de la firme Red Bull, El Chadaille s’est dit heureux d’intégrer les rangs d’une formation qui donne aux jeunes la chance de réussir à se hisser à un niveau incroyable.

« Je suis heureux de faire partie du RB Leipzig à partir de maintenant. Le club jouit d'une excellente réputation en France. D'une part grâce à ses succès sportifs, d'autre part parce qu'il est possible d'y évoluer de manière exceptionnelle en tant que jeune joueur au plus haut niveau. La direction sportive autour de Max Eberl m'a montré cette voie particulière et attrayante, qui m'a enthousiasmé dès le début », a expliqué l’international français des moins de 19 ans sur le site officiel du RB Leipzig.

Contrairement au PSG, où il se trouvait dans une aventure ambiguë, El Chadaille Bitshiabu sait qu’il aura sa chance en Bundesliga comme son ancien coéquipier Christopher Nkunku, qui a brillé sous les mêmes couleurs avant de rejoindre Chelsea cet été. De son côté, le Paris SG a réalisé une bonne opération dans ce dossier.

Mercato PSG : Les détails du deal El Chadaille Bitshiabu

Le transfert d’El Chadaille Bitshiabu du Paris Saint-Germain au RB Leipzig a été bouclée depuis plusieurs jours et a été officiellement acté ce mardi matin par les deux clubs. D’après les renseignements recueillis par le journal L'Équipe, cette transaction a rapporté au PSG une belle somme. En effet, le quotidien sportif explique que les Rouge et Bleu vont encaisser un chèque de 20 millions d'euros, dont 5 millions d'euros en bonus.

En plus, le récent champion de France a obtenu une priorité de rachat, moyennant un montant non divulgué, si le club souhaite récupérer son Titi à l'avenir. Comme Xavi Simons cet été. De plus, le club du président Nasser Al-Khelaïfi a négocié et obtenu un pourcentage de 25% sur une éventuelle revente de Bitshiabu à un autre club.