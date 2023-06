Le transfert de Lenny Pintor de l'ASSE en Autriche est imminent, mais un détail surprenant est révélé sur les contours de la vente.

Mercato ASSE : Lenny Pintor va signer au LASK, mais gratuitement

Comme annoncé, c’est ce vendredi que Lenny Pintor passe sa visite médicale, puis va signer son contrat d’une durée de trois saisons avec Linzer ASK, un club autrichien. L’attaquant avait encore un an de contrat à l’AS Saint-Etienne, mais il a déçu les attentes de Laurent Batlles la saison écoulée, et ce dernier ne compte plus sur lui.

Le transfert a été révélé par Peuple-Vert et confirmé par Foot Mercato, jeudi. Lenny Pintor sera le deuxième départ de l’AS Saint-Etienne après Jean-Philippe Krasso parti à l'Étoile Rouge Belgrade (Serbie). Comme l’ancien avant-centre des Verts, l’ailier gauche de 22 ans part sans indemnité de transfert, selon les informations du journaliste Romain Colange.

Toutefois, les Verts auraient négocié un pourcentage lors du futur transfert de Lenny Pintor du LASK. « L’ASSE ne percevra pas d’indemnité de transfert - et ne payera pas pour libérer le joueur - et conservera un pourcentage sur une revente. Négociations toujours en cours », a fait savoir le confrère du quotidien Le Progrès. La valeur marchande actuelle du protégé de Laurent Batlles est estimée à 600 000 euros par le site spécialisé Transfermarkt.

Lenny Pintor repart aussitôt

Pour rappel, le joueur recruté par l’ASSE en août 2022, en provenance de l’OL, s’était engagé avec l’équipe stéphanoise gratuitement, jusqu'en juin 2024. Il s’était libéré de sa dernière année de contrat à Lyon avant de signer à Saint-Etienne librement. Arrivé dans le Forez à la demande de Laurent Batlles, son ancien entraîneur à Troyes (2019-2021), Lenny Pintor a disputé 21 matches en Ligue 1 sous le maillot des Verts, pour un but inscrit et une passe décisive offerte. Il a été titulaire à seulement 6 reprises, en raison de ses prestations décevantes.