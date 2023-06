Parti librement de l’ASSE, Jean-Philippe Krasso a rejoint l’Etoile Rouge de Belgrade. Il a justifié son départ lors de sa présentation aux médias.

Mercato ASSE : Jean-Philippe Krasso séduit par l'idée de jouer le titre et la C1

En fin de contrat à l’ASSE, Jean-Philippe Krasso a pris la décision de quitter le club stéphanois où il a bouclé de la plus belle des manières, sur le plan individuel, sa troisième saison. La direction de l’AS Saint-Etienne lui avait pourtant transmis une offre intéressante financièrement en vue de la prolongation de son bail, mais le buteur (17 buts et 12 passes décisives cette saison) ne souhaitait plus rester en Ligue 2. Il a été séduit par le challenge sportif de l’Étoile Rouge de Belgrade. Champion de la Serbie, le club est qualifié pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions.

Lors de sa présentation en conférence de presse, Jean-Philippe Krasso a expliqué son choix. « Je suis très heureux d'être à Belgrade. Je connais Zvezda (l’Étoile), j'en ai déjà entendu parler. Je connais l'importance du club, ainsi que ses supporters qui sont fantastiques. En dehors du public, le fait de pouvoir jouer le titre de champion m'a décidé à venir ici, c'est extrêmement important pour moi, j'aime gagner. »

Jean-Philippe Krasso : « Il n'y a pas de pression, mais plus de motivation »

L’ancien buteur de l’ASSE a ensuite rassuré les supporters de sa nouvelle équipe. « Je suis très heureux d'être ici. J’ai hâte de jouer devant eux, et de faire ce que je sais faire, c'est-à-dire jouer au football. Il n'y a pas de pression. J'ai joué de gros matchs en France, j'ai affronté le PSG. C'est plus une motivation, pas une pression pour montrer le meilleur de moi-même en Ligue des Champions. »

Jean-Philippe Krasso a échangé le maillot N°17 de l’ASSE contre le N°7 de l’Étoile Rouge Belgrade. Un choix pas hasardeux, comme l’explique l’international ivoirien. « Le 17 et le 7 sont liés à la fois dans ma carrière de football, mais aussi dans ma vie. Je portais le numéro 17 à Saint-Étienne, c'est pourquoi j'ai choisi ce numéro à Zvezda. »