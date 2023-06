Excédé par les humeurs de son attaquant Kylian Mbappé, le PSG aurait trouvé un accord avec le Real Madrid pour son transfert durant ce mercato.

Le divorce se précise de plus en plus entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain. Malgré la résolution de l’attaquant de 24 ans « à jouer au PSG l’année prochaine », les dirigeants seraient désormais prêts à tourner définitivement la page avec lui. Et ce vendredi, PSG Community assure que Kylian Mbappé devrait quitter les rangs du Paris Saint-Germain cet été. Alors qu’il révélait hier que l’émir du Qatar, propriétaire du club de la capitale, avait lancé un ultimatum au clan Mbappé : prolongation ou départ, les choses se seraient accélérées ces dernières heures dans ce dossier.

Mercato PSG : Kylian Mbappé au Real Madrid pour 250 millions

Déçu du mercato estival, Kylian Mbappé estime que le projet du Paris Saint-Germain tourne en rond et qu’il est temps d’aller voir ailleurs. Il n’en fallait pas plus pour soulever la colère des dirigeants qataris du club, qui ne comptent plus se laisser faire par ses stars. Et selon PSG Community, les choses iraient très vite dans le dossier Mbappé.

À en croire le portail spécialisé, « un accord a été trouvé entre le PSG et le Real Madrid concernant la vente de Kylian Mbappé cet été. Selon nos informations, la vente de l’attaquant rapportera pas moins de 250 millions d’euros au PSG ». À la recherche d’un successeur à Karim Benzema, qui a rejoint l’Arabie saoudite cet été, Florentino Pérez aurait accepté de verser 200 millions d’euros plus 50 millions de bonus pour racheter la dernière année de contrat du champion du monde 2018.

De son côté, le journaliste Fabrizio Romano ne parle pas d’accord, mais confirme que le récent champion de France voulait désormais vendre sa star, « dès maintenant ». Cependant, en Espagne, La Cadena Cope a démenti cet accord et le prix supposé acceptés par Florentino Pérez pour faire venir le capitaine de l’Équipe de France au Real Madrid.