Avant le début de la préparation de la saison prochaine, Loïc Perrin a indiqué le chemin à suivre pour la montée de l’ASSE en Ligue 1.

ASSE : Loïc Perrin explique le changement de cap après la relégation en Ligue 2

Relégué en Ligue 2 en mai 2022, l’ASSE s'est carrément vidé de son effectif. Une vingtaine de joueurs ont quitté le club, y compris quelques-uns formés à Saint-Etienne, notamment Lucas Gourna-Douath et Mahdi Camara (transférés). Dans ses confidences dans l’ouvrage de Denis Chaumier ''AS Saint-Etienne Etienne, 90 ans de légende'', Loïc Perrin est revenu sur le changement de cap opéré à la suite de la relégation.

« Le staff technique a été en très grande partie modifiée, et seuls Saïdou Sow, Mickaël Nadé, Aïmen Moueffek et Etienne Green sont restés dans le groupe. C’est dire si les changements ont été radicaux. Notre opération reconstruction est d’abord passée par le Mercato d’été. Sur le moment, une certaine satisfaction a entouré nos choix […], puis les évènements nous ont été contraires », a-t-il expliqué. Notons que les quatre joueurs cités sont issus de l’académie stéphanoise.

« Les joueurs sont de plus en plus capricieux et pensent d’abord à eux », selon Perrin

Le coordinateur sportif de l’ASSE a ensuite regretté que des joueurs pensent plus à leur carrière qu’au club dont ils défendent les couleurs. « Les générations changent, il faut s’y faire et s’adapter. Globalement, le collectif est moins mis en avant et l’individu prime sur le reste. Le sentiment d’appartenance à un club est beaucoup moins prononcé […]. Les joueurs sont de plus en plus capricieux et pensent d’abord à eux, individuellement », a fait remarquer celui qui a fait toute sa carrière sous le maillot vert (entre 2003 et 2020).

ASSE : Loïc Perrin indique la voie pour la montée en Ligue 1

L’ASSE n’a pas pu revenir en Ligue 1 à l’issue de la saison dernière, mais il y a bien une explication à cela. Selon Loïc Perrin, c’était une saison de transition. La prochaine devrait être celle du retour dans l’élite, comme il l’espère : « Nous avons vécu une saison de transition, la prochaine devrait nous permettre de jouer la montée ». Pour la montée, le dirigeant des Verts a montré la voie à suivre au groupe de Laurent Batlles. Il a expliqué aussi pourquoi l'ASSE a intérêt à être rigoureux sur le profil des joueurs à recruter pendant ce mercato.

« Pour bâtir l’équipe, j’ai souhaité qu’elle s’identifie à notre public et présente un comportement exemplaire. L’idée était de laisser de côté une certaine image du footballeur qui ne colle pas avec l’esprit de notre territoire. Et finalement, il est plus facile d’opérer cette mutation en Ligue 2 qu’en Ligue 1 : les joueurs savent d’où ils viennent et n’ont pas le même rapport à l’argent », a-t-il indiqué.