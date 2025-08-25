Classement ASSE : Match décisif contre Grenoble Foot

Restée en tête de la Ligue 2, l’ASSE affrontera Grenoble Foot lors de la 4e journée, samedi. Ce match est décisif pour les Verts, avant la première trêve internationale.

Classement ASSE : Les Verts dominent Boulogne et restent en tête

L’ASSE est toujours leader au classement au terme de la 3e journée du championnat. Devancés provisoirement par l’AS Nancy et Pau FC, qui ont joué vendredi, les Stéphanois ont repris le fauteuil, samedi, grâce à leur victoire sur l’US Boulogne au stade de la Libération (1-0). Ils ont été sauvés par Zuriko Davitashvili, auteur de l’unique but sur une action rapide.

L’AS Saint-Etienne reste aux commandes de la Ligue 2, mais est désormais talonnée par l’ASLN et l’ES Troyes AC, qui compte aussi 7 points. Les Verts dominent leurs dauphins grâce à une différence de buts de +5, contre plus +3 et +2 pour ces derniers.

Relégués en Ligue 2 à l’issue de la saison dernière, les Stéphanois font mieux que le Stade de Reims et Montpellier HSC, qui viennent aussi de la Ligue 1. Les Rémois sont 8es avec 4 points +1, tandis que les Montpelliérains sont 10es avec 4 points +0.

ASSE : Victoire impérative contre Grenoble pour rester leader

Le défi immédiat de l’ASSE est de conserver la place de leader lors de la trêve internationale qui démarre à l’issue de la 4e journée, le week-end prochain. À cette occasion, l’équipe d’Eirik Horneland sera opposé à Grenoble Foot au stade Geoffroy-Guichard, le samedi 30 août (20h). Elle devra remporter ce match contre le 11e, absolument, pour éviter de se faire doubler par Nancy et Troyes, mais aussi Clermont Foot qui est en embuscade au pied du podium, avec 5 points.

Lors de son premier match à domicile, l’AS Saint-Etienne avait étrillé Rodez AF (4-0), grâce au coup de pouce de son bouillon public. Un peuple vert qui sera encore plus nombreux contre les Grenoblois. Pour rappel, il y avait 33 051 supporters dans le « Chaudron » face au RAF, lors de la 2e journée de Ligue 2.

L’AS Saint-Etienne sur la voie vers la Ligue 1

En attendant le match décisif face à Grenoble, l’équipe stéphanoise est sur la bonne voie vers son unique objectif : le retour en Ligue 1 en 2026. La saison est certes encore longue, car elle va jusqu’en mai 2026, mais l’ASSE fait une bonne entame. Et cela présage d’une fin de saison heureuse pour le club et ses milliers de supporters.