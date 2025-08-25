INFO Mercato : Accord secret entre l’OM et Rabiot dévoilé !

La rupture entre Adrien Rabiot et la direction de l’OM semble irréversible. Pourtant, une information de taille émerge. Un accord pour prolonger son contrat d’une saison avait été conclu.

Mercato OM : Adrien Rabiot avait un accord de prolongation avant la crise

L’affaire Adrien Rabiot continue de surprendre à l’Olympique de Marseille. La direction phocéen a pris sa décision : elle veut se séparer du joueur suite à son altercation avec Jonathan Rowe. Son départ est espéré avant le 1er septembre prochain, date de la fermeture du mercato. Pourtant, L’Équipe apporte une révélation qui rebat les cartes.

Lire aussi : Mercato OM : Rabiot parti pour rester, voici la vraie raison

Le quotidien sportif indique que le clan Rabiot et la direction de l’OM avaient trouvé un accord de principe pour une prolongation de contrat jusqu’en juin 2027. Cet accord avait été finalisé en ce mois d’août, avant que la crise n’éclate. Il incluait un « gentlemen’s agreement » permettant à Adrien Rabiot de changer de club l’été prochain en cas d’offre satisfaisante.

À voir

Mercato : Xabi Alonso réclame une pépite du PSG !

Lire aussi : Mercato OM : Revirement spectaculaire pour Adrien Rabiot ?

Cette entente montre à quel point les deux parties étaient proches. Mais voilà que la violente altercation dans le vestiaire a tout fait basculer. Le dialogue avec Medhi Benatia serait désormais rompu.. Le conflit est très engagé entre la direction de l’OM et le milieu de terrain français. Même si Roberto De Zerbi n’exclut pas son retour dans le groupe.