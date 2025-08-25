Mercato : Xabi Alonso réclame une pépite du PSG !

Le Real Madrid surveille de près un milieu de terrain du PSG. Les dirigeants parisiens posent leur véto pour le transfert du joueur.

Mercato PSG : Xabi Alonso lorgne un crack du Paris SG

Le Real Madrid reste prudent en cette fin de mercato. Pas d’urgence au milieu, pas de signature immédiate. Pourtant, un nom circule à Madrid, celui de Vitinha, milieu de terrain portugais du PSG. Les rumeurs circulent autour de renforts. Mais d’après Marca, aucune vraie opportunité n’apparaît avant la fermeture du marché. Le club merengue choisit la stabilité, misant sur l’effectif déjà en place.

Rodri ? Un rêve, pas une piste réelle. Le milieu de Manchester City séduit. Guardiola en fait un pilier. Mais sa condition physique inquiète, et les négociations avec City seraient un casse-tête. Adam Wharton ? Une rumeur alimentée par des agents. Le joueur de Crystal Palace progresse vite, la Premier League l’a révélé. Mais Madrid n’a lancé aucune approche.

Vitinha, en revanche, se distingue. Le Portugais du PSG convainc par sa régularité, sa vision, son énergie. En 2026, une clause libératoire s’ouvrira. Et c’est ce signal que Florentino Pérez surveille. Le technicien du Real Madrid, Xabi Alonso valide le profil de l’international portugais et insiste pour son arrivée dans la capitale espagnole. Mais l’affaire est compliquée. Les dirigeants du PSG ne veulent pas vendre leur pépite. Vitinha est un chouchou de Luis Enrique.

Toutefois, le Real Madrid pourrait asséner un coup dur aux Parisiens. Jusque-là, pas de manque pressant. Le milieu repose sur des bases solides : Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Güler, et Bellingham déjà incontournable. Madrid avance sans précipitation, mais garde Vitinha dans son viseur.