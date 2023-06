Après avoir échoué cette saison, l’ASSE va encore tenter de jouer la montée la saison prochaine. Batlles dispose pour cela d’un atout majeur dans son équipe.

ASSE : Gautier Larsonneur, le meilleur gardien de but de la Ligue 2

L’ASSE va entamer sa préparation pour la saison prochaine, à partir du 3 juillet. C’est à cette date que l’équipe stéphanoise reprendra le chemin des entrainements. En attendant l’arrivée des renforts de cet été, Laurent Batlles peut déjà compter un joueur décisif de la saison dernière. Il s’agit de Gautier Larsonneur, le gardien de but recruté le 6 janvier 2023, en provenance de Valenciennes FC en Ligue 2. Il fait partie des recrues hivernales qui ont sauvé les Verts de la descente en National, alors que ces derniers étaient relégables au terme de la phase aller du championnat.

Le portier N°1 de Saint-Etienne a certes concédé 26 buts en 21 matchs disputés sous le maillot des Verts, mais il a réussi 7 clean sheet. C’est donc logiquement qu’il a été nommé parmi les 5 meilleurs gardiens de but de Ligue 2 lors du Trophée UNFP de la saison écoulée. Dans des propos confiés au quotidien Le Progrès, Jérémie Janot a laissé entendre que Gautier Larsonneur, qu’il a eu sous ses ordres au VAFC, est sans doute « le meilleur gardien de but de Ligue 2 ».

ASSE : Janot, « Gautier Larsonneur est une belle fondation et assurance pour la montée »

Il estime que c’est grâce à ses arrêts décisifs et l’assurance apportée dans la défense et dans le vestiaire stéphanois que les Verts ont remonté la pente de la 20e à la 8e place finale. « Je pense que Gautier, c’est le tournant du maintien pour l’ASSE », a-t-il fait remarquer. Si Laurent Batlles veut jouer crânement la montée, il doit tout faire pour éviter que la direction du club transfère le dernier rempart de 26 ans, comme l’indique Jérémie Janot : « Pour monter, c’est une belle fondation et une belle assurance. » Rappelons que l’emblématique gardien de but de l’ASSE (1996-2012) est l’actuel entraineur des portiers à Valenciennes FC.