PSG : Surprise ! Un crack de Chelsea pour boucler le Mercato

Comme l’a récemment avoué Luis Enrique, le PSG reste à l’affût pour les opportunités de dernière minute jusqu’à la fin du mercato estival. Et justement, Luis Campos pourrait dégainer pour un crack de Chelsea. Explications.

Mercato PSG : L’Arabie Saoudite ne lâche pas Fabian Ruiz

Alors que l’Arabie Saoudite ne lâche pas Fabian Ruiz, le Paris Saint-Germain pourrait se lancer à l’assaut d’un nouveau milieu de terrain avant la fermeture du mercato estival. Devenu indispensable au sein de l’effectif de Luis Enrique, l’ancien joueur du Napoli le laisse personne indifférente.

Sous contrat jusqu’en juin 2027, le joueur de 28 ans ne sera donc pas facile à déloger du PSG, mais l’Arabie saoudite continue de suivre de près sa situation et une offre démentielle pourrait tomber dans les derniers jours du marché des transferts, à en croire le journal Estadio Deportivo.

Le quotidien sévillan rappelle que le richissime championnat du Moyen-Orient avait déjà tenté de recruter Fabian Ruiz l’été passé, mais s’était heurté au refus du PSG. Un an plus tard, Al-Nassr serait toujours très intéressé par les services de l’international espagnol. Après avoir attiré Kingsley Coman, Joao Félix et Inigo Martinez cet été, le club de Cristiano Ronaldo serait prêt à signer un gros chèque pour contraindre le PSG à céder son numéro 8.

Le journal sportif précise toutefois que Ruiz « est passé de dispensable à intouchable », un statut qui lui donne une valeur marchande bien différente et un chiffre au-delà de 40 millions d’euros pourrait forcément faire réfléchir les dirigeants parisiens. Si bien que Luis Campos travaillerait déjà en coulisses sur le recrutement d’un nouveau milieu de terrain.

Andrey Santos pour remplacer Fabian Ruiz ?

À deux ans de la fin de son contrat, Fabian Ruiz se trouve en position de forcer pour négocier, que ce soit avec le PSG ou un autre club. Conscient de la situation, Luis Campos garderait la main sur le dossier Andrey Santos. En effet, selon les dernières informations de PSG Inside Actu, « Paris pourrait revenir si une ouverture se présente en fin de mercato. »

De retour d’un prêt réussi au RC Strasbourg, où il a inscrit 11 buts et délivré 6 passes décisives en 38 matches toutes compétitions confondues, le milieu défensif de 21 ans n’est pas considéré comme un indésirable à Chelsea.

Évalué à 35 millions d’euros sur Transfermarkt, l’international brésilien pourrait donc bénéficier d’un bon de sortie en cas d’offre satisfaisante. À quelques jours de la clôture du mercato estival, le PSG se tient prêt à frapper pour Andrey Santos si Al-Nassr passe effectivement à l’offensive pour recruter Fabian Ruiz. Affaire à suivre…