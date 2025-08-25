Mercato : Coup énorme à l’OM, un milieu du Real en approche

Face au prochain départ d’Adrien Rabiot, l’OM ne perd pas de temps. Les Phocéens ont identifié son successeur au Real Madrid en négociant avec Dani Ceballos.

Mercato OM : Dani Ceballos pour remplacer Adrien Rabiot !

La direction de l’Olympique de Marseille tente un coup audacieux en cette dernière ligne droite du mercato. Fabrizio Romano le confirme, l’OM s’active pour recruter le milieu de terrain du Real Madrid, Dani Ceballos. Les discussions ont déjà débuté, et elles portent sur un prêt avec une option d’achat.

L’international espagnol a lui-même alimenté les spéculations avec une publication étrange sur ses réseaux sociaux. « Last Dance », a-t-il posté, laissant penser que son temps à Madrid est désormais compté. Les dirigeants marseillais verraient en Dani Ceballos le candidat idéal pour combler le départ imminent d’Adrien Rabiot.

Des négociations difficiles avec le Real Madrid

Cet intérêt de l’OM répond à l’ordre donné par Roberto De Zerbi. Le technicien italien a récemment fait part de son désir d’attirer « quatre à six recrues » supplémentaires. Toutefois, cette opération s’avère complexe, car le Real Madrid est un négociateur coriace.

Le Real Betis serait aussi sur les traces de Dani Ceballos. Malgré ces difficultés, l’OM semble déterminé à frapper un grand coup pour répondre à l’urgence de la situation. Les supporters peuvent donc s’attendre à voir un joueur de classe mondiale débarquer à Marseille dans les jours à venir.