Mercato ASSE : Un offre ferme tombe, Saint-Etienne résiste

L’ASSE est attaquée sur l’un de ses joyaux, en cette fin de mercato d’été. Le club tente de résister actuellement, face à une offre ferme de 7,5 M€.

Mercato : Offre de 7,5 M€ pour Djylian N’Guessan

Plusieurs clubs sont aux portes de l’ASSE pour tenter de faire leur marché en cette fin de mercato. Lucas Stassin, Zuriko Davitashvili ou encore Ben Old sont convoités. La direction du club stéphanois résiste aux avances concernant les deux premiers, depuis l’ouverture du marché des transferts. Les clubs ayant besoin de se renforcer absolument se montrent plus offensifs ces derniers jours.

Ainsi, Ben Old fait l’objet d’un intérêt de l’EA Guingamp. C’est également le cas pour Djylian N’Guessan. Selon les informations de Loïc Tanzi, l’AS Saint-Etienne a déjà reçu des offres concrètes pour son jeune avant-centre. La dernière en date est estimée à 7,5 millions d’euros. Cependant, le journaliste de L’Équipe assure que la proposition a été repoussée.

ASSE : N’Guessan impressionnant avec l’Equipe de France

Blessé pendant la préparation estivale, l’attaquant de 17 ans (bientôt) n’a pas encore fait d’apparition en Ligue 2 cette saison. Il est en reprise adaptée. Lancé en Ligue 1 en janvier 2025, la saison dernière, Djylian N’Guessan avait disputé seulement 8 bouts de matchs. Cependant, il avait surtout attiré l’attention des recruteurs sur lui, grâce à ses performances avec l’Equipe de France U17.

La pépite formée à l’ASSE avait inscrit 5 buts et délivré une passe décisive en trois matchs disputés lors des qualifications de l’Euro U17. Pendant la phase finale, il avait encore été décisif, avec 4 buts marqués en 5 matchs joués. Les Bleuets s’étaient inclinés en finale (0-3) face aux U17 du Portugal.

La pépite de 17 ans inscrite dans le projet de KSV

Notons que Djylian N’Guessan est sous contrat avec le club stéphanois jusqu’en juin 2028, depuis la signature de son premier contrat professionnel, le 8 novembre 2024, à seulement 16 ans. Talentueux et très prometteur, il n’a certes pas encore explosé en championnat avec l’équipe d’Eirik Horneland, mais il bénéficie de la confiance de son entraîneur.

Grâce à son fort potentiel, le natif de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) est également inscrit dans le projet de Kilmer Sports Ventures (KSV), groupe canadien aux commandes de l’AS Saint-Etienne depuis juin 2024.