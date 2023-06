Malgré les nombreuses rumeurs l’envoyant au Real Madrid depuis sa fameuse lettre, Kylian Mbappé pourrait finalement accepter de prolonger en faveur du PSG.

Mercato PSG : L’émir met la pression à Kylian Mbappé

À un an de la fin de son contrat, Kylian Mbappé a envoyé une lettre à la direction du Paris Saint-Germain pour indiquer qu’il ne lèverait pas son option d’une saison supplémentaire, ouvrant ainsi la porte pour un départ libre dans douze mois. Un scénario que n’envisagent même pas les hauts dignitaires qataris du club de la capitale française.

« La position du PSG est claire : vente au plus vite si le joueur ne renouvelle pas. Ils sont ouverts aux offres de n'importe quel club, y compris le Real Madrid, donc il n'y a pas de relations rompues entre les deux équipes », a déclaré le journaliste Andres Onrubia sur le plateau de La Cadena Ser. Mais selon les derniers échos, les choses pourraient totalement évoluer dans ce dossier entre le clan Mbappé et Nasser Al-Khelaïfi, comme en mai passé.

Mercato PSG : Kylian Mbappé prêt à faire une fleur au Paris SG ?

Présent sur le plateau de Téléfoot la semaine dernière, Kylian Mbappé a déclaré sur TF1 : « je me résous seulement à jouer au PSG l’année prochaine, c’est ce que j’ai dit. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans une année, encore plus dans un club comme le PSG. J’ai déjà dit que je resterai. Je l’ai déjà dit bien avant que tout ça se passe. » Invité à commenter la lettre de Kylian Mbappé lors de l'émission El Larguero, Romain Molina a surpris plus d’un en annonçant que l’option d’une nouvelle prolongation en faveur du Paris Saint-Germain n’était pas forcément à exclure dans cette affaire.

« Beaucoup de gens parlent, mais peu savent, l'année dernière c'était un cirque. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a des gens à Madrid qui doutent que ce ne soit pas une stratégie. Il y a beaucoup d'options et tout est possible dans le football, surtout quand on a autant d'argent que le PSG. Quand ils ont voulu retenir un joueur, ils l'ont fait, et ils ont proposé une offre de renouvellement qu'il peut accepter, car la seule chose que Mbappé a dite, c'est qu'il ne veut pas activer l'option automatique », a indiqué le journaliste français.