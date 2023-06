Visé par l’OM et le RC Lens sur ce mercato estival, le milieu de terrain de la Juventus Turin Denis Zakaria a une préférence entre les deux clubs de Ligue 1.

Mercato RC Lens : Denis Zakaria plaît en Ligue 1

Après l’officialisation de Marcelino au poste d’entraîneur, l’Olympique de Marseille serait sur le point de finaliser l’arrivée de Geoffrey Kondogbia pour renforcer le milieu de terrain marseillais, qui pourrait perdre Mattéo Guendouzi et Valentin Rongier. Mais Pablo Longoria et les siens ne comptent pas s’arrêter là et viseraient également Denis Zakaria. Prêté avec option d’achat à Chelsea, l’international suisse va retourner à la Juventus Turin puisque le club anglais a décidé de ne pas le garder.

Mais le joueur de 26 ans ne semble plus dans les plans de la Vieille Dame, qui ne le retiendra donc pas en cas de bonne offre. Une occasion en or pour le RC Lens qui n’est pas certain à 100% de garder son capitaine Seko Fofana. D’après les informations du journal La Repubblica, les dirigeants lensois auraient ainsi ouvert des négociations en vue d’un transfert de Denis Zakaria cet été. Et cela tombe bien puisque l’intérêt serait réciproque.

Denis Zakaria préfère le RC Lens à l’OM

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2026, Denis Zakaria ne va pas poursuivre son aventure avec la Juventus Turin. Fort physiquement, mais aussi très fin balle au pied, le natif de Genf cherche donc un nouveau projet pour se relancer la saison prochaine. Attendu à Marseille pour former un duo avec Geoffrey Kondogbia, qui va débarquer en provenance de l’Atlético Madrid, Zakaria serait plus attiré par le projet des Sang et Or, à en croire le quotidien italien. La Repubblica précise toutefois que les dirigeants lensois devront se montrer convaincants puisque l’ancien milieu défensif du Borussia Mönchengladbach est évalué à 18 millions d’euros et que West Ham aimerait aussi s’offrir ses services cet été.