Le groupe du RC Lens sera affaibli avec des départs attendus en janvier pour la CAN. Franck Haise va en profiter pour relancer un flop.

Mercato RC Lens : Andy Diouf à la traîne à Lens

Très peu utilisé depuis son arrivée, Andy Diouf est encore loin de répondre aux attentes du Racing Club de Lens. Le milieu de terrain peine à s'imposer au point de remettre en cause son transfert qui a coûté 15 millions d'euros au club l'été dernier. Même s'il a déjà joué quinze matchs cette saison en Ligue 1, le joueur de 20 ans n'est pas un titulaire indiscutable dans le groupe de Franck Haise. Il n'a disputé que 48% de minutes pour un total de 728 minutes en 15 matchs sur 17 possibles en Ligue 1. Avec deux matchs joués en Ligue des Champions (36 minutes au total), il n'a pas l'entière confiance de son entraîneur. Et comme pour ne rien arranger à sa situation, Andy Diouf est même déclassé dans la hiérarchie des milieux de terrain des Sang et Or.

Andy Diouf s'offre une chance avec Franck Haise

Arrivé l'été dernier en provenance du FC Bâle, il avait cette lourde responsabilité de faire oublier aux Lensois le départ de Seko Fofana. Peine perdue puisque Andy Diouf est loin d'afficher des assurances d'un standing pouvant faire rêver. La direction du club a même misé sur l’expérimenté Nampalys Mendy pour accompagner Salis Abdul Samed dans le milieu de terrain, notamment lors des matchs les plus importants en Ligue des Champions. Sur la fin de la première partie de la saison, le jeune Neil El Aynaoui a même été préféré à Andy Diouf par Franck Haise. Mais il pourrait finalement avoir une dernière chance d'inverser la tendance, en s'offrant une dernière chance sur la deuxième moitié de la saison.

Pendant que le club étudie le marché pour des renforts cet hiver, Andy Diouf pourrait être relancé par Franck Haise. L'objectif est de profiter de l'absence de plusieurs joueurs qui iront jouer la CAN 2023, tels que Nampalys Mendy, El Aynaoui ou encore Abdul Salis Samed pour se faire rapidement une place de choix. Ceci afin de faire oublier à Franck Haise et les dirigeants lensois l'idée de la signature de réconfort cet hiver.