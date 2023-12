Alors qu'il n'entre pas dans les plans de Franck Haise, Oscar Cortés pourrait retourner à Millonarios, son club de provenance, dès cet hiver.

Mercato RC Lens : Oscar Cortés tient sa porte de sortie

En quête de renforts l'été dernier, après le départ de Seko Fofana au milieu de terrain, le RC Lens est allé piocher en Colombie. Les Sang et Or ont signé Oscar Cortés de Millonarios contre un chèque de 4 millions d'euros. Annoncé comme un jeune milieu de terrain très prometteur, ce joueur de 20 ans n'a malheureusement jamais eu la chance de prouver son talent sous les ordres de Franck Haise. L'international colombien n'entre pas dans les plans de son entraîneur et n'a eu droit qu'à deux bouts de match, pour une passe décisive, depuis son arrivée. Une situation que vit mal Oscar Cortés, qui n'est pas satisfait de son traitement. En quête de temps de jeu, le natif de Tumaco voudrait quitter le club cet hiver.

En Colombie, les médias évoquent des tractations entre le joueur et ses agents pour une porte de sortie. Si la priorité est donnée à un club européen, la porte de sortie mène finalement vers un retour en Colombie pour Oscar Cortés. Un accord serait sur le point d'être conclu entre la direction du Racing Club de Lens et son homologue de Millonarios pour un retour du milieu de terrain à son ancien club. L'objectif est de lui permettre de se relancer afin de participer à la Copa Libertadores, prévue du 6 février au 30 novembre 2024. Les deux parties ne devraient pas avoir du mal à boucler ce dossier puisque Joseph Oughourlian, propriétaire du club lensois, est aussi propriétaire du club colombien. Son départ serait un casse-tête en moins pour Franck Haise.

Un élément en moins pour Franck Haise

Le mois de janvier s'annonce tout particulièrement délicat du côté des Lensois. Franck Haise s'apprête à passer un long moment sans plusieurs de ses joueurs, dont plusieurs sont attendus en équipe nationale pour la CAN 2023. D'autres doivent rejoindre leur pays pour la Coupe des Nations d'Asie. Du coup, un départ de Oscar Cortés viendrait créer un vide supplémentaire à combler, en recrutant sur le marché hivernal. Le Colombien serait aussi convoité en Ecosse, aux Pays-Bas et au Portugal.