Véritable révélation en Liga avec l'UD Almeria, Largie Ramazani suscite l'intérêt du FC Nantes qui a fait une offre. Le club espagnol lui a répondu.

C'est une cible de longue date au FC Nantes. Largie Ramazani, ailier gauche à l'UD Almeria, figure toujours dans les petits papiers de Waldemar Kita cet été. Le président des Canaris n'a pas oublié ses performances, qu'il juge suffisamment intéressantes pour renforcer son club. Pour rappel, le joueur de 22 ans était déjà ciblé en août dernier.

Auteur de 3 buts et une passe décisive en 33 matchs de Liga cette saison, Ramazani est l'une des révélations du championnat espagnol. C'est en partie grâce à lui que le club s'est maintenu pour son retour dans l'élite. L'attaquant belge avait déjà marqué les esprits en Liga Adelante. Toujours avec le maillot des Rojiblancos, il avait été encore plus décisif la saison passée (8 buts et une passe décisive en 30 matchs). Ces derniers jours, le FC Nantes a décidé de passer à l'action avec une offre de 6 millions d'euros. L'UD Almeria a répondu ce dimanche.

L'UD Almeria refuse l'offre du FC Nantes pour Largie Ramazani

Pourtant estimé à 6 millions d'euros, Largie Ramazani est retenu par les dirigeants d'Almeria. L'offre du FC Nantes, qui atteint ce montant, ne les a pas convaincu de le céder. Turki Al-Sheikh, le président saoudien du club andalou, en demande plus pour son joyau. Aucune somme n'a été particulièrement fixée, mais le dirigeant de 41 ans pourrait se montrer gourmand. Le FC Nantes va donc devoir surenchérir pour espérer obtenir ses services.

Le secteur offensif n'est pas forcément un chantier prioritaire pour le club des Bords de l'Erdre. Depuis l'arrivée officielle de Mostafa Mohamed, accompagnée d'Andy Delort, les Canaris ont déjà sécurisé deux attaquants prolifiques cet été. L'attaquant égyptien a inscrit 11 buts et délivré 4 passes décisives, toutes compétitions confondues. De son côté, s'il n'a pas encore marqué avec le FCN, Delort a été très efficace avec l'OGC Nice (6 buts, une passe décisive en 14 matchs) avant son transfert. La piste Largie Ramazani pourrait donc être abandonnée, mais Waldemar Kita semble beaucoup l'apprécier. Affaire à suivre.