FC Nantes Mercato : Le FCN vise un attaquant prometteur

Publié par Anthony le 22 août 2022 à 12:35





FC Nantes Mercato : Alors que plusieurs joueurs pourraient quitter le club, le FCN s'active pour tenter de recruter de nouveaux joueurs offensifs.

FC Nantes Mercato : Le FCN recherche des joueurs offensifs

Le champion de France en titre débute mal sa saison avec aucune victoire depuis le retour du championnat. Le club vient de concéder sa première défaite au Vélodrome, 2-1, avec un but de Ludovic Blas sur penalty. Bien qu'Antoine Kombouaré ne veut pas que son milieu de terrain quitte le club, ce dernier est courtisé par le LOSC et le Stade Rennais. L'aillier gauche, Moses Simon, pourrait aussi quitter le club pour rejoindre la Premier League et le promu Nottingham Forest.

Actuellement l'attaque la plus faible du championnat avec deux buts en trois matches, le FC Nantes s'active pour tenter de recruter de nouveaux joueurs afin de se renforcer offensivement et compenser de possibles départs. Selon Foot Mercato, le FCN s'intéresserait au jeune ailier gauche, Largie Ramazani, qui évolue à Almerie en Liga et qui a fait forte impression contre le Real Madrid en début de saison où il a trouvé le chemin des filets pour son premier match dans l'élite espagnole. Ce jeune talent prometteur pourrait se montrer utile dans cette conquête de l'Europe.

FC Nantes Mercato : Le FCN veut Largie Ramazani

Alors que le FCN va joueur l'Europa League cette saison grâce à son sacre en Coupe de France, le club voudrait s'octroyer les services de la pépite belge, Largie Ramazani. Formé à Anderlecht, il rejoint les jeunes de Manchester United en 2018 où il jouera 13 matches, inscrivant 9 buts et 2 passes décisives chez les U23. Il jouera 6 minutes dans un match d'Europa League en 2019 avec l'équipe pro de Manchester. Recruté par Almeria en 2020, il va aider le club espagnol à être promu en Liga. Lors de la dernière saison, Ramazani a joué 33 matches alors qu'il n'avait que 20 ans. International Espoir avec la Belgique, sa valeur marchande ne cesse d'augmenter atteignant déjà les 4 millions d'euros selon Transfermarkt.