L’ASSE aurait des vues sur un joueur offensif du LOSC pour se renforcer en attaque après les départs de Jean-Philippe Krasso, Kader Bamba et Lenny Pintor.

Mercato ASSE : Saint-Etienne veut faire venir Alan Virginius du LOSC

Aucun nouveau joueur n’a pour l'instant rejoint les rangs de l’ASSE, plus de deux semaines après l’ouverture officielle du mercato estival. Loïc Perrin a pourtant démarre très fort le mercato, en engageant définitivement Mathieu Cafaro et Niels Nkounkou, en plus de Gaëtan Charbonnier dont le contrat a été prolongé. Mais depuis ces trois signatures en interne, c’est le statu quo.

Les pistes explorées ne manquent pas pourtant. La priorité de la direction de l’AS Saint-Etienne reste le chantier défensif. Toutefois, la direction va devoir trouver rapidement des attaquants, après les départs de Jean-Philippe Krasso (Etoile Rouge Belgrade), Kader Bamba (fin de prêt) et Lenny Pintor (en instance de transfert au LASK en Autriche).

Pour remplacer l’un des deux derniers, l’ASSE penserait à Alan Virginius, un ailier polyvalent du LOSC. Selon les informations de Peuple-Vert, l’ASSE a coché son nom pour renforcer l’équipe de Laurent Batlles dégarnie offensivement. « En terme de profil, Virginius viendrait compenser le départ de Kader Bamba ou Lenny Pintor », a confirmé le média spécialisé. L’ASSE envisage plutôt un prêt du joueur de 20 ans, n'ayant pas les moyens de le transférer.

Qui est Alan Virginius ?

Annoncé dans le viseur de l’ASSE, Alan Virginius a été formé au FC Sochaux Montbéliard (2018-2020) et a fait ses débuts professionnels sous le maillots des Lionceaux, en Ligue 2. En août 2022, il est transféré au LOSC pour 4 millions d’euros, et signe un long bail de 5 ans jusqu’en juin 2027. Pour sa première saison en Ligue 1, Alan Virginius a peu joué sous le maillot des Dogues, il compte seulement 5 apparitions. Cependant, le manque de temps de jeu ne remet pas en cause son talent et sa qualité technique. Le N°26 Lillois était le capitaine de l'Équipe de France U20 qui a disputé le mondial en Argentine en mai dernier.