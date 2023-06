Annoncé proche de rejoindre les rangs du PSG dans les prochains jours, un défenseur français est déjà poussé dehors par les supporters parisiens.

Mercato PSG : Lucas Hernandez se rapproche de Paris

Il fait partie des priorités de Luis Campos sur ce mercato estival. À la recherche d'éléments défensifs pour renforcer son arrière-garde, le directeur sportif du PSG a déjà bouclé l'arrivée de Milan Skriniar l'hiver dernier, et cherche d'autres joueurs de renom pour avoir des doublures à chaque poste défensif.

Le nom qui revient avec insistance ces derniers jours concerne celui de Lucas Hernandez. Alors qu'il lui reste seulement un an de contrat avec le Bayern Munich, le défenseur de 27 ans est emballé à l'idée de rejoindre le club de la capitale, et a déjà un accord verbal avec son potentiel futur président Nasser Al-Khelaïfi.

Désormais, c'est le Bayern Munich qu'il va falloir convaincre, car si le club de la Bavière est enclin à le laisser partir pour ne pas le voir quitter le club librement la saison prochaine, il faudra quand même sortir le chéquier pour Lucas Hernandez. Pour rappel, il est estimé à 45 millions d'euros sur Transfermarkt.

Le président du CUP s'oppose à l'arrivée de Lucas Hernandez

Natif de Marseille, Lucas Hernandez ne va pas se faire que des amis s'il est amené à signer au Paris Saint-Germain cet été. Alors que son transfert est en très bonne voie, Romain Mabille, président du Collectif Ultras Paris, a publié une story via son compte Instagram à propos du défenseur bavarois, où il lui indique clairement qu'il ne sera pas chez lui à Paris. "Tu n’es pas le bienvenu, le Marseillais… et on te le fera savoir."

Un message assez surprenant, qui peut même interpeller quand on repense à l'euphorie des nombreux supporters parisiens au moment de l'arrivée de Christophe Galtier l'année dernière, qui est lui aussi né à Marseille. Pas certain que ce soit la meilleure façon d'accueillir une potentielle futur recrue.