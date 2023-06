Toujours à la recherche de nouveaux renforts offensifs durant ce mercato, l’OM a formulé une offre concrète pour un attaquant de Porto.

Mercato OM : Pablo Longoria a transmis une offre à Mehdi Taremi

Après l'arrivée de Marcelino au poste d’entraîneur, l'Olympique de Marseille est déterminé à poursuivre son mercato estival avec l'objectif de rendre son effectif plus compétitif la saison prochaine. Le club phocéen a déjà déterminé des priorités à des postes bien spécifiques. La première concerne le recrutement d'un milieu de terrain expérimenté. Les négociations sont déjà en cours pour finaliser l’arrivée de Geoffrey Kondogbia, évoluant actuellement à l'Atlético Madrid.

Les discussions sont jugées positives et le joueur de 30 ans a déjà donné son accord pour rejoindre Marseille. Il reste plus qu’aux deux écuries de trouver un accord économique pour finaliser son transfert, cela ne saurait tarder. La deuxième priorité concerne le secteur offensif. L'OM est en effet déterminé à recruter au moins deux attaquants supplémentaires durant cette période de transferts. Et parmi les noms qui circulent, celui de Mehdi Taremi se démarque et a rapidement retenu l'attention des dirigeants marseillais.

L'avant-centre iranien a réalisé une saison exceptionnelle avec le FC Porto, en marquant 31 buts et en délivrant 14 passes décisives en 51 rencontres toutes compétitions confondues. Les Phocéens avaient déjà tenté de le recruter en janvier et n’ont pas encore tiré un trait sur ce dossier. Selon les informations du journaliste iranien Hatam Shiralisadeh, l'OM aurait même soumis une offre intéressante à Mehdi Taremi pour le convaincre de rejoindre la Provence cet été. Cette offre marseillaise, dont les détails n’ont pas encore fuité, ne laisse pas le principal concerné insensible.

Mehdi Taremi veut disputer la Ligue des champions

À une année de la fin de son contrat expirant en juin 2024 avec le FC Porto, Mehdi Taremi envisage de mettre les voiles. Il aimerait surtout rejoindre un club qualifié pour la prochaine Ligue des champions, tandis que l’OM disputera en aout prochain les tours préliminaires en avant d’accéder aux phases de poule de cette compétition prestigieuse. La perspective d’évoluer au sein d'un club historique comme l'OM et de disputer des matchs de haut niveau sur la scène européenne pourrait être une motivation supplémentaire pour convaincre Mehdi Taremi.

Son profil de buteur prolifique correspondrait aux besoins du club présidé par Pablo Longoria, qui cherche à renforcer son potentiel offensif. Toutefois, les négociations en matière de transferts peuvent être complexes et réserve des rebondissements. D'autres clubs, comme l'AC Milan et le LOSC, auraient aussi manifesté leur intérêt pour Mehdi Taremi, compte tenu de ses performances remarquables. La signature du buteur iranien ne sera donc pas une tâche facile pour l’OM. L'avenir dira si les discussions aboutiront à un accord et si l'OM parviendra à s'attacher les services de ce redoutable attaquant. Le FC Porto réclamerait 20 millions d'euros avant de céder son joueur.