Nouvel entraîneur de l’OM, Marcelino accélère pour son mercato et proche de faire venir un nouveau milieu de terrain à Marseille.

Mercato OM : Marcelino proche de recruter Geoffrey Kondogbia

Ce vendredi soir, l’Olympique de Marseille a officialisé la signature de Marcelino. L’entraîneur espagnol a été choisi pour diriger l’équipe phocéenne la saison prochaine. Le technicien de 57 ans ne perd pas le temps et est déjà au travail pour modifier les contours de son effectif. Marcelino sait que pour atteindre les objectifs définis, il devra disposer d'un groupe compétitif et équilibré, capable de répondre à toutes les exigences tactiques et techniques.

Il est donc essentiel pour lui de pouvoir compter sur des recrues qui s'intègrent parfaitement dans son système de jeu dès le début de la saison. D’ailleurs, le nouvel entraîneur de l’OM est proche d’accueillir sa première recrue à Marseille en la personne deGeoffrey Kondogbia. Les négociations avec le milieu de terrain de 30 ans ont déjà débuté et les premiers échanges sont jugés très positifs.

À une année de la fin de son contrat expirant en juin 2024 avec l’Atlético Madrid, Geoffrey Kondogbia aurait donné son accord pour rejoindre l’OM cet été. L’ancien joueur du RC Lens et l’AS Monaco est très enclin à l’idée de retourner dans le championnat français et exercerait un forcing auprès de sa signature pour finaliser ce deal.

L’OM et l’Atlético Madrid sont proches d'un accord total

Cette volonté de Geoffrey Kondogbia de rejoindre Marseille en ce début de mercato témoigne de l'attrait qu'exerce Marcelino sur les joueurs et de la confiance qu'il inspire. Son arrivée à l’OM pourrait apporter une plus grande solidité défensive dans l’entrejeu. Sa polyvalence et sa capacité à récupérer les ballons et à relancer rapidement en font un atout précieux pour l'équipe marseillaise.

Les négociations entre les deux clubs ont aussi débuté et laissent présager une issue favorable à cette transaction. Le journal AS assure en effet que le président Pablo Longoria et la direction de l’Atlético Madrid se rapprochent d’un accord total pour le transfert de Geoffrey Kondogbia à hauteur de 7 millions d’euros.

Si ce deal venait à se concrétiser, cela constituait un premier pas important dans le mercato estival de l'OM sous la houlette de Marcelino. Le nouvel entraîneur souhaite mettre en place rapidement sa philosophie de jeu et façonner l'équipe à son image. Le recrutement de joueurs de qualité est essentiel pour atteindre cet objectif et améliorer les performances de l'équipe.