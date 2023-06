Reconnu comme l’un des plus grands dénicheurs de talents au monde, Luis Campos, conseiller football du PSG, serait sur les traces d’un nouveau joyau brésilien.

Après Manuel Ugarte, Cher Ndour et Kang-in Lee, le Paris Saint-Germain continue d’explorer le marché des jeunes talents. En effet, si les noms de joueurs déjà connus sont régulièrement associés au club de la capitale française, Luis Campos vise aussi le recrutement de jeunes prometteurs afin de garantir l’avenir des Rouge et Bleu. Et aux dernières nouvelles, le conseiller football du président du PSG serait sur les traces d’un nouveau phénomène brésilien.

Mercato PSG : Rodriguinho bloqué au Brésil cet été ?

Alors qu'il a souvent fait de bonnes affaires de l'autre côté de l'Atlantique, le Paris Saint-Germain continue de s'activer sur le marché des talents d’Amérique du Sud, notamment au Brésil. D’après les informations du média local UOL, le récent champion de France aurait envoyé des émissaires au Brésil pour superviser le milieu de terrain de Sao Paulo, Rodriguinho, lors du match contre l'Athletico Paranaense (2-1), mercredi dernier lors de la 11e journée du championnat brésilien.

Mais les Rouge et Bleu ne sont pas seuls sur cette piste puisque le PSV Eindhoven et LA Galaxy étaient aussi présents pour observer le jeune compatriote de Neymar. Présenté comme le nouveau joyau brésilien, Rodriguinho est évalué à seulement 6 millions d’euros pour le moment, mais l’ancien club de Marquinhos ne serait pas vendeur cet été à moins d’une offre conséquente impossible à refuser.

Les dirigeants de Sao Paulo aimeraient en effet pouvoir faire monter les enchères aux alentours de 20 millions d’euros dans un an quand le natif de Mineiros aura enchaîné sur une saison complète. Pour autant, Luis Campos aurait déjà avancé ses pions sur ce dossier et reste à l’affût si une opportunité arrivait dans les semaines ou mois à venir.