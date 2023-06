Alexandre Lacazette serait le joueur de l’OL que les clubs saoudiens convoitent. Il aurait même lâché sa réponse aux équipes du Golfe.

Mercato OL : Alexandre Lacazette effectivement approché par les Saoudiens

Dans une interview avec Canal Do TF, John Textor a lâché une grosse information sur le mercato d’été de son club. « Les Saoudiens veulent tout. Ils veulent mon meilleur joueur à l’OL, mon meilleur joueur à Crystal Palace, les meilleurs joueurs et mon entraîneur à Botafogo. Ils ont pour stratégie de tout acheter… » a lâché le PDG du club de Ligue 1, au média brésilien. Il ne cite certes pas le nom du joueur des Gones qui fait tourner la tête aux clubs saoudiens, mais il n’y a pas de doute qu’il s’agit d’Alexandre Lacazette, qui a bouclé la saison dernière à la 2e place du classement des meilleurs buteurs de la Ligue 1 avec 27 réalisations en 35 matchs disputés en championnat.

Le nom du décisif avant-centre de l’Olympique Lyonnais est confirmé par RMC Sport. « Alexandre Lacazette a effectivement été approché par le pays du Golfe », a indiqué la source. Des émissaires mandatés par l’Arabie saoudite ont pris la température pour savoir dans quelle mesure le buteur de l’OL pouvait être intéressé par ce projet. »

Mercato OL : Alexandre Lacazette insensible à l'intérêt des Saoudiens

Cependant, le capitaine de Lyon n’aurait pas donné une suite favorable à l’intérêt de l’Arabie Saoudite. « Les retours de l’attaquant n’ont toutefois pas été positifs et ne témoignaient pas d’une envie de quitter le navire lyonnais », assure la radio. Toujours en vacances, l’ancien attaquant d’Arsenal pourrait recevoir une offre ferme et colossale des Saoudiens pendant ce mercato d’été. Ce qui pourrait faire bouger les lignes entre Rhône et Saône. Surtout que Lyon ne jouera aucune coupe d’Europe la saison prochaine.

Revenu dans son club formateur l'été dernier, Alexandre Lacazette a fait un retour gagnant. Il a porté le club rhodanien à bout de bras, grâce à ses statistiques impressionnantes (31 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues). Sous contrat à l'OL jusqu'en juin 2025, le buteur de 32 ans vaut 12 M€ sur le marché des transferts.