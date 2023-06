Après avoir bouclé l'arrivée de Marcelino, Pablo Longoria va se lancer sur le mercato estival de l'OM. Découvrez les pistes les plus chaudes.

Maintenant que Marcelino a signé à l'OM, place au mercato pour Pablo Longoria

Il aura fallu plus de temps que prévu pour trouver le nouvel entraîneur de l'OM. Après plus de trois semaines de recherches et de discussions intenses avec différents coachs, Pablo Longoria a fait le choix de la facilité, en faisant appel à un ami de longue date, Marcelino. L'entraîneur espagnol est attendu en fin de semaine à la Commanderie pour commencer à travailler sur la pré-saison qui débutera le 3 juillet prochain.

Pour Pablo Longoria et Javier Ribalta, c'est sur le mercato estival qui va désormais falloir plancher. Les échéances approchent à grands pas avec les barrages de la Ligue des Champions, et l'OM doit absolument se renforcer pour espérer accéder aux phases de poules de la plus prestigieuse des compétitions europénnes. Et si les rumeurs ne sont pas encore très nombreuses concernant les potentielles recrues marseillaises de l'été, plusieurs pistes se dégagent.

Geoffrey Kondogbia, négociations toujours en cours

Il est pas loin d'être la première recrue estivale de l'Olympique de Marseille. Connu pour son éclosion fulgurante à l'AS Monaco, le milieu défensif de 30 ans a connu une période plus délicate après son départ de la Principauté. Actuellement à l'Atlético Madrid où il a réussi à retrouver son niveau, le natif de Nemours possède l'expérience de la Ligue des Champions, et pourrait être un atout de taille pour Marcelino et l'OM.

À l'heure actuelle, les négociations entre Pablo Longoria et l'Atlético Madrid se poursuivent, mais le premier point positif concerne l'accord trouvé entre l'OM et Geoffrey Kondogbia, qui est déterminé à rejoindre les rangs marseillais cet été.

Romain Saïss, Besiktas en demande 4 millions d'euros

Son profil plaît beaucoup à la direction marseillaise. Auteur d'une Coupe du monde sensationnelle avec le Maroc, Romain Saïss est pressenti pour venir à l'OM cet été. Actuellement sous les couleurs du Besiktas, le défenseur central de 33 ans veut rejoindre la cité phocéenne, et les contacts entre ce dernier et Pablo Longoria sont à un stade très avancé. Toutefois, les dirigeants turcs ne comptent pas le laisser filer gratuitement, et demandent 4 millions d'euros à l'OM pour le céder.

Mehdi Taremi, Pablo Longoria a fait une offre

Dans l'attente de connaître la décision d'Alexis Sanchez concernant une éventuelle prolongation, Pablo Longoria veut anticiper un éventuel départ, et vise a minima deux attaquants durant le mercato. Récemment, le président marseillais a entamé les négociation avec Mehdi Taremi, l'avant-centre du FC Porto, qui sort d'une saison absolument exceptionnelle avec le club portugais. Une offre de contrat lui aurait été transmise, mais les discussions avec les dirigeants portugais s'annoncent particulièrement délicates.