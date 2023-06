Neymar, unique grosse star du PSG la saison prochaine ? L’arrivée de Luis Enrique et l’avenir de Kylian Mbappé pourraient redistribuer les cartes pour la star brésilienne.

Mercato PSG : Neymar ne souhaite pas forcément quitter Paris cet été

Alors qu’il était annoncé sur le départ cet été, Neymar pourrait finalement poursuivre l’aventure avec le Paris Saint-Germain. D’après les renseignements de L’Équipe, l’attaquant de 31 ans, qui va devenir papa pour la seconde fois, ne souhaite pas forcément quitter les rangs des Rouge et Bleu cet été, malgré la descente des supporters à son domicile, il y a quelques semaines, pour lui demander de partir. Et contre toute attente, cette envie de Neymar serait désormais partagée par la direction du Paris Saint-Germain.

Mercato PSG : Le Paris SG veut bâtir autour de Neymar si Mbappé s’en va

À un an de la fin de son contrat, Kylian Mbappé a envoyé une lettre à la direction du Paris SG pour annoncer qu’il ne lèverait pas son option d’une saison en plus pour rester jusqu’en juin 2025. D’après L’Équipe, si l’international français de 24 ans venait donc à rejoindre le Real Madrid cet été, le PSG pourrait finalement garder et donner un rôle plus influent à Neymar la saison prochaine.

Si Mbappé s’en va, « Neymar serait retenu et pourrait même voir son influence renforcée. Au club, personne ne lui a d’ailleurs jamais annoncé qu’il ne faisait plus partie des plans », indique le journal francilien, qui ajoute que ce revirement concernant l’avenir de l’ancien milieu offensif du FC Barcelone serait également lié à l’arrivée de Luis Enrique pour succéder à Christophe Galtier sur le banc.

« Il y a ensuite les aspirations de Luis Enrique. Le Brésilien a vu d’un bon oeil l’arrivée annoncée de l’Espagnol (…) Neymar est conscient que le vent a tourné et la tendance est au statu quo. Il ne cherche pas à partir coûte que coûte – par exemple, il n’est pas intéressé par la piste saoudienne. Il est quand même bien à Paris, où il a trouvé ses repères. Et il assure rester motivé et ambitieux », conclut L’Équipe.