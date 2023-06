Après l’officialisation de son départ du FC Nantes, Sébastien Corchia est désormais libre de tout contrat et un club de Ligue 2 s’active pour l’accueillir.

Mercato FC Nantes : Sébastien Corchia vers la ligue 2

L'été s'annonce mouvementé du côté du FC Nantes, qui vient de perdre l’un de ses latéraux. Sébastien Corchia, arrivé gratuitement en 2020 en provenance du FC Séville, et qui a passé trois saisons chez les Canaris avec un total de 94 rencontres disputées, toutes compétitions confondues. Alors que son contrat avec le FC Nantes arrivait à expiration cet été, les négociations pour sa prolongation n'ont pas abouti.

Par conséquent, le latéral droit de 32 ans ne fera pas partie de l'équipe nantaise la saison prochaine. C'est par le biais des réseaux sociaux que Sébastien Corchia a lui-même officialisé son départ du club présidé par Waldemar Kita. Dans son message, l'ancien joueur du Mans a déclaré : "Après trois saisons sous les couleurs jaunes et vertes, il est temps pour moi de vous dire au revoir. J'ai vécu des moments incroyables ici, un barrage, une victoire en Coupe de France, une Coupe d'Europe et un maintien à la dernière journée. Merci à tous pour l'ambiance fantastique que vous avez créée tout au long de ces trois années et pour votre soutien."

Amiens s'intéresse de près à Sébastien Corchia

Désormais libre de tout contrat, Sébastien Corchia attend des offres pour poursuivre sa carrière sous d’autres cieux. D'ailleurs, un prétendant se manifeste déjà pour l'attirer dans ses filets. Selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, Amiens s’active pour recruter le défenseur expérimenté. Ce transfert potentiel vers Amiens serait une opportunité pour Sébastien Corchia de rester en France et de continuer à jouer à un niveau compétitif.

Bien que la Ligue 2 soit inférieure à l'élite du football français, le club picard a de solides ambitions et cherche à augmenter son effectif avec des joueurs expérimentés. La présence de Sébastien Corchia pourrait donc apporter une valeur ajoutée à l'équipe et aider Amiens à atteindre ses objectifs. De son côté, le FC Nantes devra trouver un remplaçant de qualité pour combler le départ de ce défenseur expérimenté.

La saison prochaine, le FC Nantes entraîné par Pierre Aristouy devra compter sur de nouveaux talents pour combler le vide laissé par le départ du défenseur. Les responsables du club nantais devront ainsi se mettre rapidement à la recherche de nouveaux renforts afin d’étoffer leur effectif pour les compétitions à venir.