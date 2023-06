Après avoir bouclé le transfert définitif de Mostafa Mohamed, le FC Nantes tente de recruter un autre joueur offensif en Ligue 1.

Mercato : Le FC Nantes cherche un attaquant en prévision du départ de Delort

En attendant de recruter de nouveaux joueurs pour la saison prochaine, le FC Nantes a gardé Mostafa Mohamed dans son équipe. L’option d’achat assortie à son prêt a été levée, il ne reste plus que l’officialisation de sa signature. Un autre attaquant de pointe, Andy Delort reste aussi nantais, grâce au maintien des Canaris en Ligue 1. C’était l’une des clauses dans son contrat, lors de son prêt de l’OGC Nice au FCN en janvier 2023. Cependant, l’international algérien pourrait quitter le club passé tout près de la relégation en Ligue 2. Il a des envies d’ailleurs à la suite du départ d’Antoine Kombouaré. Des clubs du Golfe et l’Olympiakos sont intéressés par son profil et se sont positionnés pour l'enrôler, selon les informations de L’Équipe. Il est également possible qu'Andy Delort retourne au Montpellier HSC, si Elye Wahi est transféré.

Mercato FC Nantes : Pierre Aristouy a contacté Franck Honorat

À la Jonelière, la direction du FC Nantes s’active pour trouver des renforts, surtout offensifs, après la difficile saison dernière. Les Kita seraient aux trousses de Franck Honorat du Stade Brestois. Les Nantais ne sont pas restés au stade de simple intérêt, ils sont passés à l’offensive à en croire Ouest-France. « L’entraîneur des Jaunes et Vert, Pierre Aristouy, a échangé au téléphone avec l’ailier formé à l’OGC Nice, la semaine dernière », d’après le quotidien régional.

Passé tout près d’un transfert autour de 10 M€ au Borussia Mönchengladbach, l’été dernier, le polyvalent attaquant dispose d’un bon de sortie cet été. De plus, il a évoqué récemment des envies d’ailleurs, alors que son contrat va jusqu’en 2026. Après trois saisons consécutives bien remplies sous le maillot de Brest, Franck Honorat songe en effet à un autre projet dans un club plus huppé que le SB29.