Longtemps considéré comme intouchable, Marco Verratti pourrait finalement quitter le PSG cet été. L’Arabie saoudite lui ferait notamment les yeux doux.

Après une nouvelle saison couronnée par une élimination rapide en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain veut lancer une autre révolution et personne n’est à l’abri durant ce mercato estival. Arrivé à l’été 2012 et considéré comme l’un des visages du PSG version qatarie, Marco Verratti envisageait de terminer sa carrière chez les Rouge et Bleu.

Mais les derniers évènements dans la capitale en fin de saison, notamment la manifestation de colère des supporters, semblent avoir fait changer d’avis le milieu de terrain de 30 ans. Selon plusieurs sources, l’international italien ne serait plus opposé à un changement d’air. Cela tombe bien puisque l’Arabie saoudite est très intéressée par son profil pour garnir davantage son championnat.

Mercato PSG : Deux clubs saoudiens se battent pour Marco Verratti

Sous contrat jusqu’en juin 2026, Marco Verratti pourrait quitter les rangs du Paris Saint-Germain cet été. D’après le journaliste Fabrizio Romano, l’intérêt des Saoudiens pour Marco Verratti est concret et sérieux. Après avoir attiré Cristiano Ronaldo en janvier dernier et convaincu Karim Benzema, N'Golo Kanté et Kalidou Coulibaly cet été, ils essayent désormais de mettre le grappin sur le milieu de terrain du Paris SG. L’Équipe confirme cette information en expliquant qu’aucune offre n'a pour l'instant été transmise, mais Al-Hilal a envoyé ses hommes forts et mandaté des personnes de confiance pour tenter d'aboutir à une transaction.

« Les dirigeants d'Al-Hilal sont à Paris pour tenter de convaincre Verratti et ont pris attache avec le PSG. En privé, Verratti a déjà évoqué la possibilité d'un départ avec certains de ses coéquipiers en expliquant par ailleurs qu'il serait difficile de partir », rapporte le quotidien sportif. Après avoir échoué avec Lionel Messi, Al-Hilal semble donc avoir fait du Petit Hibou sa nouvelle priorité. Mais le club de Riyad n’est pas le seul sur ce dossier.

En effet, comme le rapporte le journaliste Matteo Moretto, Al-Ahli est l’autre club saoudien intéressé par le champion d’Europe 2021. « Les deux clubs saoudiens négocient avec le Paris Saint-Germain, mais pour le moment il n’y a pas d’accords », précise le spécialiste du média Relevo. De son côté, le président parisien Nasser Al-Khelaïfi a du mal à se faire à l’idée de perdre un élément qu’il considère comme l’un des meilleurs de l’effectif.