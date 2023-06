Après plusieurs jours de discussions intenses, un accord a été trouvé et Pablo Longoria tient enfin sa première recrue de l'été.

Mercato OM : Geoffrey Kondogbia va rejoindre Marseille

C'était dans les tuyaux depuis plusieurs jours, et cela vient d'être confirmé. Geoffrey Kondogbia sera bien la première recrue de l'Olympique de Marseille sous l'ère Marcelino. Après avoir obtenu un accord verbal avec l'ancien monégasque en fin de semaine dernière, Pablo Longoria a réussi à s'entendre avec l'Atlético Madrid, comme l'annonce Fabrizio Romano ce mercredi.

Le journaliste affirme que les deux parties se sont entendues autour d'un transfert de 8 millions d'euros, et que la visite médicale est d'ores et déjà programmée. En ce qui concerne le futur contrat du joueur de 30 ans, ce dernier va s'engager à l'OM pour une durée de 4 ans, soit jusqu'en juin 2027. Cette signature qui est en passe d'être bouclée pourrait encore être un sacré coup de maître de Pablo Longoria, car le potentiel du joueur français est indéniable, et il a fait le bonheur de Diego Simeone dans le milieu de terrain de l'Atlético Madrid, notamment la saison dernière avec 39 matchs disputés toutes compétitions confondues.

Prolongation d'Alexis Sanchez, prochain objectif de Pablo Longoria

C'est l'autre dossier qui tient en haleine toute la cité phocéenne. Auteur d'une saison extraordinaire sous le maillot de l'OM, Alexis Sanchez s'est déjà fait une place importante dans le coeur des supporters marseillais. Alors qu'il sera un joueur libre dans deux jours, Pablo Longoria poursuit les discussions pour le convaincre de prolonger d'une année supplémentaire.

Attaché à Marseille et au public du Vélodrome, Alexis Sanchez a repoussé plusieurs offres venant de l'étranger, et attend d'avoir des garanties sur le mercato estival, ainsi que le projet sportif de l'OM pour la saison prochaine. D'après les dernières tendances, l'optimisme règne pour une issue positive dans les prochains jours, et nul doute que Pablo Longoria va tout faire pour répondre à ses attentes.