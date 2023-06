À la recherche de deux attaquants durant le mercato estival, le président de l'OM, Pablo Longoria, a tranché concernant Folarin Balogun.

Mercato OM : Pablo Longoria abandonne la piste Folarin Balogun

Folarin Balogun ne signera pas à l'OM cet été. Si son nom faisait bel et bien partie des pistes potentielles concernant le renforcement de l'attaque marseillaise cet été, Pablo Longoria ne donnera pas suite, d'après les renseignements dévoilés par La Minute OM ce mercredi. Si les raisons de cet abandon ne sont pas précisées, la raison s'explique sans doute par le prix du joueur américian, vraisemblablement jugé bien trop élevé pour les finances de l'OM, surtout après avoir dépensé 32 millions d'euros six mois auparavant pour s'attacher les services de l'attaquant portugais Vitinha.

Un coup dur pour les supporters, qui étaient nombreux à rêver d'une arrivée de Folarin Balogun, surtout après les récentes déclarations de ce dernier à propos de l'ambiance du stade Vélodrome. "Je me souviens quand je suis arrivé ici pour la première fois et que j'ai joué. J’ai fait mes débuts contre l’OM (4-1), et l'ambiance là-bas était folle ! L’Orange Vélodrome était vraiment quelque chose que je n'avais jamais vécu auparavant. C'était comme entrer dans une « apocalypse zombie »." L'histoire entre l'Olympique de Marseille et Folarin Balogun s'écrira peut-être à l'avenir, mais ce ne sera pas pour tout de suite.

Aucun contact pour Wissam Ben Yedder

L'attaquant monégasque a également été associé à l'OM ce mercredi en vue d'une potentielle arrivée cet été. Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec l'AS Monaco, Wissam Ben Yedder plaît aux dirigeants marseillais, mais selon La Minute OM, il n'y a rien de concret à l'heure actuelle. Aucun contact n'a été établi que ce soit avec le joueur ou l'AS Monaco, et son salaire extrêmement conséquent devrait poser un réel problème si des négociations ont lieu à l'avenir. Pablo Longoria va donc devoir se rabattre sur d'autres pistes pour répondre aux demandes de Marcelino concernant le secteur offensif.