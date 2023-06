À peine nommé nouvel entraîneur de l'OM, Marcelino a déjà choisi ses attaquants, et deux pistes sont étudiées à Marseille.

Mercato OM : Ben Yedder et Balogun, deux noms appréciés par Marcelino

Il n'est pas encore arrivé à la Commanderie qu'il travaille déjà sur son futur effectif. Fraîchement nommé nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille, Marcelino donne ses premières directives à Pablo Longoria concernant le mercato estival. À l'heure actuelle, c'est Geoffrey Kondogbia qui est sur le point d'être la première recrue marseillaise de l'été, mais le dossier qui semble tracasser au plus haut point le technicien espagnol concerne le poste d'attaquant.

En effet, Vitinha ne convient pas vraiment en interne depuis son arrivée, et ce n'est malheureusement pas ses performances avec le Portugal à l'Euro Espoirs (une apparition en trois matchs) qui vont faire changer d'avis ses dirigeants. De ce fait, Marcelino aurait d'ores et déjà donné deux profils à Pablo Longoria afin que ce dernier puisse les étudier, et potentiellement entamer les démarches pour les recruter. Le président marseillais doit également prendre en compte la situation de l'attaquant chilien Alexis Sanchez, qui n'a toujours pas prolongé à l'OM, mais qui se verrait bien rester un an de plus dans le sud de la France.

Concernant les deux pistes appréciées par Marcelino, L'Équipe annonce qu'il s'agirait de Wissam Ben Yedder et de Folarin Balogun, des joueurs prestigieux, mais dont les dossiers s'avèrent assez complexes.

Un salaire trop élevé pour l'un, une valeur marchande trop importante pour l'autre

Wissam Ben Yedder et Folarin Balogun sont deux noms qui font saliver les supporters marseillais. Toutefois, L'Équipe explique que ce ne sera pas simple pour en attirer un des deux cet été. Concernant le joueur de l'AS Monaco, son salaire est extrêmement élevé avec 650 000 euros brut mensuels, une somme qui ne correspond pas au projet sportif de Pablo Longoria.

Pour Folarin Balogun, le salaire ne devrait pas être un problème. En revanche, son prix a de quoi faire grimacer le président marseillais. De retour à Arsenal après son prêt plus que concluant à Reims, l'attaquant américain ne compte pas être prêté une saison de plus, et pourrait partir dès cet été. Mais pour le déloger d'Arsenal, il faudra donner 40 millions d'euros aux dirigeants londoniens.