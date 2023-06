De passage devant la DNCG ce jeudi pour faire un point sur la situation économique de l'OL, John Textor a pris connaissance du verdict.

Mercato OL : La DNCG veut des éléments complémentaires

Dans l'obligation d'injecter 60 millions d'euros avant le 30 juin prochain, John Textor s'est présenté ce mercredi matin devant la DNCG. Sans grande surprise, l'investisseur américain n'a pas passé l'oral avec succès et devra fournir des éléments complémentaires pour répondre correctement aux attentes du gendarme financier du football français.

Depuis plusieurs jours, les dirigeants de l'OL s'activent en coulisse pour essayer de boucler des ventes, et récupérer des fonds qui pourraient permettre aux caisses lyonnaises de se renflouer. À l'heure actuelle, le dossier le plus chaud concerne Castello Lukeba, valeur marchande la plus élevée du club rhodanien, et qui n'est plus très loin de rapporter a minima 30 millions d'euros à sa direction. Les discussions entre l'OL et Leipzig se poursuivent, et semblent avancer de façon plutôt positive.

John Textor sera limité cet été pour recruter

L'inquiétude risque de monter d'un cran chez les supporters lyonnais. Jusqu'à présent, il n' y a pas grand chose à se mettre sous la dent dans le sens des arrivées, et avec le verdict rendu ce mercredi par la DNCG à John Textor, cela ne devrait rien arranger. L'OL doit d'abord vendre avant d'acheter, et le probable départ de Castello Lukeba pourrait ne pas suffire. Déjà victime de deux saisons galères, les amoureux du club rhodanien ne verront pas l'Europe à la rentrée prochaine pour la deuxième année consécutive, et rien n'indique que la tendance va s'inverser, au contraire.