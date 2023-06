Alors que Geoffrey Kondogbia est attendu à l'OM, Marcelino demande à Pablo Longoria de tenter le coup pour Milinkovic-Savic.

Mercato OM : Marcelino veut Milinkovic-Savic

Les supporters marseillais n'ont pas fini de rêver, et cela devrait perdurer pendant tout l'été. Après l'accord annoncé entre l'OM et l'Atlético Madrid pour Geoffrey Kondogbia, un autre nom prestigieux se murmure du côté de la cité phocéenne. En effet, selon les informations révélées par Fichajes, Serge Milinkovic-Savic, milieu serbe de la Lazio Rome, pourrait être la prochaine cible de Pablo Longoria dans les jours à venir.

La source indique que c'est Marcelino en personne qui aurait demandé à son président de "casser sa tirelire" pour faire venir le joueur de 28 ans, dans le but de l'associer à Geoffrey Kondogbia la saison prochaine. Toutefois, l'opération sera extrêmement difficile à réaliser, car même si Milinkovic-Savic n'a plus qu'un an de contrat avec la Lazio, sa valeur marchande est estimée à 50 millions d'euros sur Transfermarkt. Une somme que pourrait négocier Pablo Longoria, mais qui devra tout de même lâcher un gros billet pour espérer boucler l'opération.

Son agent a fait une grosse annonce

Comme chaque été, Serge Milinkovic-Savic est visé par des rumeurs de départs. À un an de la fin de son contrat, le voir quitter la Lazio Rome durant ce mercato estival est une option plus que plausible. D'ailleurs, l'Arabie saoudite a bien compris la situation, puisqu'elle s'est déjà positionnée sur le dossier dernièrement.

Face à cet intérêt, l'agent du milieu serbe a fait une grosse déclaration dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport. "Pour Sergej, il y a eu de nombreuses manifestations d’intérêt de l’Arabie, mais pour le moment nous avons d’autres options sur la table. On verra, dans la vie on ne sait jamais." Des déclarations qui laissent planer un gros doute sur l'avenir de Milinkovic-Savic. Reste à savor si l'OM fait partie des options étudiées par l'agent du joueur de 28 ans.