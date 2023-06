Sur ses tablettes depuis un petit moment, un club allemand compte à nouveau tenter sa chance pour Franck Honorat du Stade Brestois.

Mercato Stade Brestois : Le Borussia Mönchengladbach ne lâche pas Franck Honorat

Après trois saisons pleines avec le Stade Brestois, Franck Honoratpourrait quitter la Bretagne. Pisté par le FC Nantes et le Borussia Mönchengladbach, orphelin de Marcus Thuram parti s'engager du côté de l'Inter Milan, c'est bien le club de Bundesliga est en pole position pour s'attacher les services de l'ailier.

Franck Honorat, qui dispose d'un contrat jusqu'en 2026, intéresse grandement la formation allemande qui aurait formulé une offre en dessous de 10 millions au SB29. Selon L'Équipe, la première offre devrait être insuffisante, les Bretons en demandant plus pour leur joueur qui a disputé 35 matchs pour 6 buts inscrits et 6 passes décisives délivrées.

Franck Honorat ne s'oppose pas à un départ

À nouveau auteur d'une bonne saison, l'attaquant sera forcément courtisé cet été, mais les négociations s'annoncent compliquées. La direction du club brestois avait déjà refusé l'année dernière une offre de 10 millions d'euros pour l'ancien de l'AS Saint-Etienne. Lors d'une interview accordée au Télégramme, le joueur ouvrait la porte à un départ.

"Avec ce qu’il s’est passé l’année dernière, je ne me fais plus de faux espoirs. Je sais que je sors de trois bonnes saisons à Brest. J’ai réussi à garder le même niveau, à aider l’équipe dans un club qui joue le maintien, ce qui n’est pas facile. Je pense avoir des offres, on en discutera avec mes agents et avec le Stade Brestois pour trouver la meilleure solution."

Le joueur confirme disposer d'un bon de sortie et nul doute qu'une offre au-dessus de 10 millions d'euros devrait faire réfléchir la direction du Stade Brestois. L'été sera agité du côté du club breton, qui en plus de gérer les offres de Franck Honorat, pourrait faire face au départ de Marco Bizot, à qui il reste une année de contrat et qui attise les convoitises.