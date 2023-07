Le Stade Brestois a conclu un transfert en Allemagne pour un montant de 10 M€, ce mardi, comme indiqué officiellement par les deux clubs.

Mercato : Franck Honorat transféré du SB29 au Borussia Mönchengladbach

C’est fait, Franck Honorat (27 ans) n’est plus un joueur du Stade Brestois. Il a quitté le Finistère et s’est engagé avec le Borussia Mönchengladbach. Il a signé un contrat de longue durée (5 saisons) avec le club de Bundesliga, soit jusqu'à fin juin 2028. « Le Stade Brestois officialise le départ de Franck Honorat vers le club allemand du Borussia Mönchengladbach. Le SB29 lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière », a écrit le club entrainé par Eric Roy.

Dans la foulée de l’annonce officielle de Brest, le club allemand a confirmé l’arrivée du polyvalent attaquant. « Le Borussia a signé Franck Honorat du club français de première division, le Stade Brestois. Bienvenue au Borussia, Franck ! » Selon les indiscrétions de Santi Aouna de Foot Mercato, le transfert s'élèverait à 10 M€, en plus de 15 % sur une éventuelle revente.

Mercato Stade Brestois : Franck Honorat heureux de rejoindre le club de Bundesliga

Dans ses premières impressions sur les réseaux sociaux du Borussia Mönchengladbach, Franck Honorat a déclaré : « Je suis très heureux d'être ici et j'ai hâte de connaître tous les joueurs, le club et toutes les nouveautés à venir et de débuter sur le terrain. » Roland Virkus, directeur sportif des ‘’Poulains’’, se félicite de la signature du joueur formé à l’OGC Nice : « Franck est un joueur qui peut jouer sur les deux flancs offensifs, qui est rapide, qui peut marquer des buts et aussi délivrer des passes. Nous le suivions depuis longtemps et sommes heureux qu'il ait été déterminé à venir chez nous, malgré d'autres offres. »