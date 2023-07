Alors que tous les regards étaient tournés vers le dossier Franck Honorat, le Stade Brestois en a profité pour faire prolonger Kenny Lala.

Mercato : Kenny Lala lié au Stade Brestois jusqu'en 2025

Le latéral droit français arrivé en janvier dernier au Stade Bretois, alors que l'Olympiakos avait résilié son contrat, vient de prolonger son aventure avec le club breton. L'annonce a été faite par le Stade Brestois, et Kenny Lala est désormais lié au SB29 jusqu'en 2025, alors qu'il était jusque-là libre de tout contrat.

Lors de ses six premiers mois au Stade Brestois, Kenny Lala a disputé 19 matchs toutes compétitions confondues, et a été titularisé lors de 18 de ces 19 matchs. Le latéral français de 31 ans a aussi été très important pour le maintien du club en Ligue 1 grâce à son expérience et son niveau. C'est donc une prolongation qui va ravir les supporters brestois, et qui va grandement aider le club, peu actif sur le marché des transferts jusqu'à maintenant.

Franck Honorat signe au Borussia Mönchengladbach

Le Stade Brestois l'a annoncé mardi en fin de journée, Franck Honorat quitte le club breton après trois ans de bons et loyaux services. L'attaquant français s'envole pour l'Allemagne où le Borussia Mönchengladbach l'attend. Le club allemand a déboursé environ 9 millions d'euros pour s'attacher les services du Français. Pour rappel, le Borussia avait déja formulé une offre de 10 millions d'euros lors des précédents mercatos, mais les dirigeants brestois avaient refusé l'offre. Franck Honorat a signé un contrat de 5 ans, soit jusqu'en 2028.

En 109 matchs toutes compétitions confondues avec le SB29, Franck Honorat aura inscrit 25 buts et délivré 17 passes décisives, un très bon bilan pour l'ancien stéphanois recruté 5 millions d'euros par Brest. L'attaquant de 26 ans aura la lourde tâche de faire oublier Marcus Thuram et Jonas Hofmann, qui ont tous les deux quitté le club allemand.