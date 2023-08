Désireux de renforcer son secteur offensif avant la fin du mercato estival, le Stade Brestois s'intéresse à un ailier de l'OGC Nice.

Mercato Stade Brestois : Billal Brahimi dans le viseur du SB29

Malgré le retour de Martin Satriano, et la forme olympique de Romain Del Castillo sur ce début de saison, le Stade Brestois veut faire venir un renfort offensif supplémentaire pour permetttre à Éric Roy d'avoir plusieurs possibilités concernant la mise en place de son animation offensive. À quatre jours de la fermeture du marché des transferts, plusieurs pistes sont étudiées, et la plus chaude mène à un ailier de l'OGC Nice.

Selon les informations révélées par Foot Mercato, les dirigeants bretons sont intéressés par Billal Brahimi, et pourraient entamer les négociations dans les heures à venir. Auteur de 3 buts et 2 passes décisives en 26 apparitions la saison dernière en Ligue 1, l'attaquant algérien n'entre pas dans les plans de Francesco Farioli, et n'a disputé que 11 minutes sur les 3 premières journées de championnat.

L'OGC Nice réclame entre 4 et 6 millions d'euros pour Billal Brahimi

Le Stade Brestois va devoir sortir le chéquier pour espérer s'attacher les services de Billal Brahimi. La source indique que le Gym souhaite récupérer une somme comprise entre 4 et 6 millions d'euros pour l'ailier algérien, un montant important qui pourrait freiner les ardeurs brestoises.

Depuis le début du mercato estival, le SB29 n'a réalisé que deux ventes, avec Jere Uronen et Franck Honorat, pour un total de 8,6 millions d'euros encaissés. Derrière, les Fenecs sont allés chercher Mahdi Camara à l'ASSE pour un total de 3 millions d'euros, ce qui laisse à penser qu'il ne reste plus grand chose dans les caisses pour boucler le dossier Billal Brahimi.