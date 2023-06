Sur le point de signer au PSG, Lucas Hernandez est attendu dans les prochains jours à Paris, et va arriver avec une bonne nouvelle.

Mercato PSG : Accord imminent entre Paris et le Bayern

Lucas Hernandez devrait bien être un joueur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Déjà d'accord avec les dirigeants parisiens concernant son futur contrat, le défenseur bavarois attend désormais que le PSG et le Bayern trouve un accord concernant le montant du transfert, et cela n'est plus qu'une question de temps, d'après Fabrizio Romano.

S'il le joueur de 27 ans sera en fin de contrat en juin 2024, cela n'empêche pas le Bayern Munich de se montrer gourmand. En effet, les Bavarois aimeraient récupérer pas moins de 50 millions d'euros pour leur défenseur, une somme jugée trop conséquente de la part de la direction parisienne. Un accord autour d'une somme comprise entre 30 et 40 millions d'euros pourrait rapidement être trouvé. Enfin, comme évoqué dans nos colonnes jeudi, Lucas Hernandez est déjà à la recherche d'un logement sur Paris, signe qu'il n'envisage pas de faire machine arrière sur sa décision de rejoindre le PSG.

Lucas Hernandez pourra prendre part à la pré-saison

C'est une grande interrogation qui a pris place dans l'esprit des supporters parisiens. Dans quel état physique sera Lucas Hernandez lors de son arrivée au PSG ? Gravement blessé au genou lors du premier match des Bleus en Coupe du monde face à l'Australie en novembre dernier, le défenseur français n'a pas disputé le moindre match depuis ce jour-là.

Mais selon les informations révélées par Le Parisien, c'est un joueur en forme physiquement qui est sur le point de s'engager au Paris Saint-Germain. Il est même annoncé qu'il sera apte à prendre part à la préparation d'avant-saison, une nouvelle positive pour le club et le joueur, lui qui n'a jamais été épargné par les blessures ces dernières années.