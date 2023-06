À un an de la fin de son contrat et refusant de prolonger avec le Bayern Munich, Lucas Hernandez veut venir au PSG. Et l’affaire semble presque réglée.

Sauf grosse surprise, Lucas Hernandez va défendre les couleurs du Paris Saint-Germain. Après avoir informé la direction du Bayern Munich qu’il n’entend pas prolonger son contrat qui expire en juin 2024, le défenseur polyvalent de 27 ans a trouvé un accord avec le PSG sur un transfert cet été et son futur contrat en Ligue 1. Surpris par la décision de l’international français, le club allemand a finalement accepté de le laisser partir et échange régulièrement avec les dirigeants parisiens sur ce dossier.

D’après RMC Sport, le président parisien Nasser Al-Khelaïfi, qui négocie lui-même dans cette affaire, n’a pas encore soumis d’offre ferme et concrète. Le média sportif précise notamment que le Bayern Munich aimerait récupérer 50 millions d’euros pour la dernière année de contrat de Lucas Hernandez, mais le Paris Saint-Germain ne compte pas dépenser plus de 40 millions d’euros pour l’ancien joueur de l’Atlético Madrid. « Le PSG aimerait faire baisser le prix entre 30 et 40 millions d’euros. Toutes les parties sont optimistes sur ce dossier, mais le transfert n’est pas encore fait », rapporte RMC. De son côté, le compatriote de Kylian Mbappé s’apprête déjà à déménager dans la Ville Lumière.

Lucas Hernandez cherche un logement à Paris

Le média Sports Zone confirme que le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich se rapprochent d’un terrain d’entente pour le transfert de Lucas Hernandez. Le portail sportif explique que l’ancien projeté de Diego Simeone devrait s’engager en faveur des Rouge et Bleu sur la base d’un contrat longue durée de 5 ans, soit jusqu’en juin 2028, avec à la clé un salaire de 19 millions d’euros par saison.

Les pourparlers seraient bien avancés et le natif de Marseille serait déjà à la recherche d’un logement en région parisienne, ce qui indique que son arrivée au PSG est en bonne voie. Aux dernières nouvelles, Sky Deutschland assure que les Bavarois pourraient bien se satisfaire d'un chèque de 45 millions d’euros atteignable avec des bonus et attendent désormais une offre officielle du PSG. Après Milan Skriniar, le Paris SG serait ainsi sur le point de s'offrir une deuxième pointure en défense.