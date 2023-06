Alors qu'il sera libre de tout contrat en juillet 2024, Ousmane Dembélé a annoncé sa décision aux dirigeants du FC Barcelone.

Mercato FC Barcelone : Ousmane Dembélé veut prolonger au Barça

Il revit depuis l'arrivée de Xavi, et son envie de poursuivre l'aventure au FC Barcelone n'est pas vraiment une surprise. À 26 ans, l'ailier français n'a pas connu que des moments de joies dans sa carrière, notamment à cause de blessures à répétitions qui ont éveillé quelques soupçons sur son hygiène de vie.

Mais aujourd'hui, tout ça est derrière lui, et Ousmane Dembélé est à nouveau le joueur doté d'un potentiel indénibale aux jambes de feu. Xavi l'a dit plus d'une fois, il possède selon lui l'un des meilleurs joueurs du monde dans son effectif, et quoi de mieux que ce genre de déclarations pour motiver un attaquant en manque de confiance depuis un long moment ? Au final, le joueur formé au Stade Rennais a disputé la Coupe du monde en rendant des copies assez satisfaisantes, et a pris part à 25 rencontres de championnat avec le Barça.

Ayant la confiance de ses dirigeants, Ousmane Dembélé, qui est sous contrat jusqu'en juillet 2024, devait prendre une décision sur son futur afin de ne pas partir libre la saison prochaine, et sans grande surprise, l'international français a décidé de prolonger en Catalogne comme l'annonce L'Équipe.

Discussions en cours, l'issue s'annonce positive

Le quotidien sportif affirme également que les discussions entre les deux parties avancent bien. L'attaquant français pourrait signer dans les prochains jours un contrat allant jusqu'en juin 2027, et donc officialiser son envie de poursuivre avec les Blaugranas. En espérant qu'Ousmane Dembélé reste sur la même lignée que la saison dernière, ce qui pourrait lui offrir une place dans la liste de Didier Deschamps l'été prochain pour l'Euro 2024 avec les Bleus.