Alors que la fin de saison approche, l’international français Ousmane Dembélé pourrait voir son contrat prolongé avec le FC Barcelone.

Ousmane Dembélé lié jusqu'en 2028 ?

D’après les informations du journaliste de Marca Luis Rojo, le FC Barcelone serait sur le point de formuler une offre de prolongation de contrat à son ailier Ousmane Dembélé. Le Français qui se retrouvera à une année de la fin de son contrat en juin prochain pourrait se voir proposer une prolongation jusqu'en juin 2028.

Décisif et titulaire indiscutable depuis l’arrivée de Xavi Hernández à la tête du FC Barcelone, Ousmane Dembélé connaissait une période sans blessure avant celle à l'ischiojambier survenue au mois de février dernier. Depuis son arrivée en 2017, le joueur formé au Stade Rennais a inscrit un total de 40 buts sous les couleurs du Barça.

Qu'attendre du mercato estival pour le Barça ?

Une certaine révolution devrait voir le jour au sein de l'effectif du FC Barcelone, après l'annonce du départ de Sergio Busquets c'est le latéral gauche Jordi Alba qui devrait suivre son coéquipier en quittant la catalogne. Côté départ, d'autres joueurs devraient quitter le Barça pour renflouer les caisses du club. L'ensemble des joueurs prêtés par le club comme Clément Lenglet, Samuel Umtiti, Francisco Trincao, Nico, Sergino Dest ou encore Alex Collado devraient trouver un nouveau point de chute. D'autres éléments pourraient partir du club comme Franck Kessié ou bien Ansu Fati qui ne seraient pas retenus en cas d'offres satisfaisantes.

Dans le sens des arrivées, le FC Barcelone prépare d'ores et déjà son mercato estival et son avenir en se positionnant sur des jeunes pépites du football mondial. Les rumeurs de retour de Leo Messi à Barcelone s’essoufflent jour après jour notamment avec les récentes informations de l'AFP envoyant le septuple ballon d'or en Arabie Saoudite. Nul doute que les dirigeants barcelonais travaillent d’arrache-pied pour former un effectif encore plus compétitif.