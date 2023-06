Alors que ses représentants vont rencontrer la direction du PSG ce vendredi pour évoquer son avenir, Kylian Mbappé prépare déjà son arrivée au Real Madrid.

Mercato PSG : Rencontre décisive entre le clan Kylian Mbappé et le Paris SG

D’après les renseignements obtenus par le journal espagnol Marca, une réunion est programmée ce vendredi entre le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, et la mère de Kylian Mbappé, Fayza Lamari. Le média ibérique explique que les deux parties espèrent trouver une solution pour calmer fin à la tension née de la lettre de l’attaquant de 24 ans pour annoncer son refus d’activer son option d’une saison supplémentaire contenue dans son contrat qui expire le 30 juin 2024.

Les dirigeants parisiens espèrent convaincre leur meilleur joueur de prolonger afin que le club touche une indemnité sur son éventuel départ en juin 2024. Une hypothèse qui semble assez improbable pour le moment, mais pas totalement impossible selon le journaliste Philippe Sanfourche de RTL. Pour autant en Espagne, la presse annonce que l’enfant de Bondy prépare déjà sa prochaine arrivée à Madrid.

Mercato PSG : Kylian Mbappé cherche un logement à Madrid

En effet, selon les informations de La Defensa Central, Kylian Mbappé aurait demandé à deux agences immobilières de luxe de lui trouver rapidement une maison à Madrid. Le média madrilène explique que l’international français souhaiterait avoir une maison spacieuse, avec au moins 8 chambres pour accueillir la famille et les amis. La villa devrait également être munie d’une salle de soirée avec un sauna et un spa, une piscine intérieure et une extérieur, ainsi qu’un très grand garage, notamment. De son côté, le quotidien barcelonais Mundo Deportivo révèle que Florentino Pérez, le président du Real Madrid, est informé de la réunion de crise entre le PSG et Mbappé et se prépare à l’action à l’action en cas de départ acte du coéquipier de Neymar.