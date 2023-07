Désireux de renforcer la défense de l’OM, Pablo Longoria a plusieurs noms en tête, mais voit l’une de ses priorités se rapprocher de l’Arabie saoudite.

OM Mercato : Pablo Longoria en difficulté pour Romain Saïss

Avec le départ d’Éric Bailly, retourné à Manchester United, l’Olympique de Marseille se retrouve dans l’obligation de se renforcer sa charnière défensive. Pour ce faire, les responsables marseillais explorent plusieurs pistes en coulisse. Si le nom de Victor Nelsson (Galatasaray) a été évoqué ces derniers temps, la direction de l’OM aurait fait de Romain Saïss l’une de ses cibles prioritaires.

À une année de la fin de son contrat expiant en juin 2024 avec Besiktas, le défenseur central de 33 ans ne s’oppose pas à un départ. Sept ans après son départ d’Angers, l’international marocain semble même très emballé à l’idée de retrouver la Ligue 1. Il aurait déjà donné son accord de principe pour rejoindre l’OM cet été. Selon les informations relayées par RMC Sport, le président Pablo Longoria et son équipe négocient à présent avec Besiktas pour finaliser cette opération.

Cependant, les dirigeants turcs ne facilitent pas son départ, en se montrant très intransigeants dans les négociations. Cette situation risque alors de faire les affaires d’un autre prétendant tapis dans l'ombre. Le club saoudien d’Al-Ittihad s’est immiscé dans le dossier Romain Saïss et proche de rafler la mise au grand dam de l’OM.

Al-Ittihad en négociations avancées avec Romain Saïss

En effet, selon les indiscrétions média marocain Lion de l’Atlas, les dirigeants du club saoudien sont déterminés à recruter Romain Saïss afin de compenser la longue blessure de Ahmed Hegazy. Et pour y parvenir, les Saoudiens seraient prêts à formuler une offre intéressante dans le but de tuer toute concurrence dans ce dossier. Les négociations entre les deux parties ont débuté et seraient à un stade avancé. L'OM risque ainsi de subir une grosse désillusion pour Romain Saïss.

De son côté, le Besiktas n’attendrait qu’un chèque d’environ 4 millions d’euros pour acter le départ de son défenseur expérimenté. Le club d’Al-Ittihad, qui a récemment recruté Karim Benzema et N'Golo Kanté, n’aura visiblement pas du mal à répondre favorablement à ces exigences financières. Il reste à savoir si le choix de Romain Saïss sera motivé par l’appât du gain ou un réel projet sportif. Pour le moment, l’Olympique de Marseille ne reste pas les bras croisés et explore en parallèle d’autres pistes défensives.