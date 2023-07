Alors que l'OL a formulé une offre de 25 millions d'euros pour Christian Pulisic, l'attaquant américain a tranché entre l'AC Milan et Lyon.

Mercato OL : Christian Pulisic préfère l'AC Milan

Les supporters de l'OL se sont mis à rêver ce lundi, mais il est déjà temps de redescendre sur terre. À la conquête de Christian Pulisic depuis plusieurs jours, John Textor et son équipe doivent faire face à une concurrence acharnée, avec l'AC Milan qui a fait de l'attaquant américain l'une de ses priorités pour cet été.

Si les deux clubs sont disposés à mettre de l'argent sur la table pour convaincre Chelsea de céder son attaquant, c'est l'Olympique Lyonnais qui s'est montré le plus offrant, avec une offre de 25 millions d'euros formulée récemment à la direction londonienne pour Christian Pulisic. Forcément, cette somme plaît beaucoup au pensionnaire de Premier League, mais c'est du côté de l'attaquant américain que l'OL risque de rencontrer un problème. En effet, selon les informations révélées par ESPN, le joueur de 24 ans serait beaucoup plus attiré à l'idée de rejoindre l'AC Milan cet été, une bien mauvaise nouvelle pour l'OL, dont le projet sportif ne semble pas correspondre aux ambitions de la star américaine.

John Textor joue avec le feu vis-à-vis de la DNCG

Voir John Textor proposer 25 millions d'euros pour Christian Pulisic en a surpris plus d'un. Pour rappel, l'OL est dans l'oeil du cyclone vis-à-vis de la DNCG, et doit trouver 60 millions d'euros pour renflouer les caisses. Cette semaine, un nouveau rendez-vous devant le gendarme financier du football français est prévu, et on ne voit pas vraiment comment l'investisseur américain va pouvoir s'en sortir.

À l'heure actuelle, aucune vente n'a été réalisée tandis qu'une offre de 25 millions d'euros vient d'être transmise à Chelsea pour l'attaquant américian. Un paradoxe qui pose question, et qui risque de ne pas plaire à la DNCG. Attention à ne pas trop jouer avec le feu de la part de John Textor, car le club rhodanien est déjà sur le coup d'un sursis, et des sanctions pourraient rapidement tomber.