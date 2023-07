L'OL a fait une offre pour Christian Pulisic. Sous contrat avec Chelsea jusqu'en juin 2024, l'Américain est aussi courtisé par l'AC Milan.

Mercato OL : Le rêve Christian Pulisic

C'est la nouvelle de ce dimanche dans le Rhône. D'après le quotidien anglais The Athletic, et confirmé par L'Équipe, John Textor et ses hommes tentent de ravir à Chelsea, la star de la sélection américaine, Christian Pulisic. Souffrant du genou droit à plusieurs reprises dans la saison, il aura peiné à dépasser les 1 000 minutes en club, de quoi pousser Chelsea à lui trouver un nouveau point de chute.

Jusqu'ici, deux clubs se sont montrés intéressés : l'OL et l'AC Milan. Si le joueur penserait plutôt à rejoindre la Lombardie, John Textor compte bien utiliser ses relations pour convaincre son compatriote de devenir le leader d'un tout nouveau projet.

Christian Pulisic, star d'un continent

Pour l'OL, recruter l'Américain permettrait de jouer dans une autre cour. Car au-delà du sportif, l'arrivée de Christian Pulisic serait un coup de boost énorme pour les finances du club. Star absolue de la sélection américaine, l'ailier porte avec lui le soutien indéfectible des fans de soccer, prêts à le suivre partout mais surtout à acheter ses maillots, ce qui représente un nouveau marché énorme pour un club comme l'Olympique Lyonnais.

Rappelons qu'en 2021, seul Lionel Messi a vendu plus de maillots dans le monde que l'ancien joueur de Dortmund. C'est dire l'importance d'une telle recrue sur le bilan comptable et la cote boursière de l'OL, dont on comprend aisément la facilité avec laquelle John Textor a proposé 25 millions d'euros à Chelsea, alors que le gendarme financier de la Ligue 1, la DNCG, lui réclame toujours près de 60 millions d'euros. Les bonnes relations entre les Blues et les Gones depuis le dossier Malo Gusto pourraient aider les Rhodaniens dans cette affaire.

Quelles garanties sportives ?

Au-delà d'être une simple malette remplie de billets et de supporters américains, Christian Pulisic est surtout un excellent joueur de foot, qui complèterait parfaitement l'attaque lyonnaise. Auteur de 26 buts et 21 passes décisives en 145 matchs avec Chelsea, Lyon s'offrirait là un ailier dynamiteur, le contrepied parfait d'un ailier de profondeur comme Bradley Barcola, qui possède la faculté de faire jouer son équipe, tout comme d'éliminer tout seul la défense adverse avant d'aller tromper le gardien adverse. Associé à l'intelligence d'Alexandre Lacazette et à la créativité de Rayan Cherki, le quatuor pourrait vite devenir l'un des plus redoutables du championnat.

Le concurrent s'appelle Milan

Malheureusement pour les Gones, Christian Pulisic intéresse également l'AC Milan. Qualifiés pour la Ligue des Champions, les Lombards cherchent désespérément un ailier à moindre coût et n'ont pu proposer que 14 millions d'euros aux Blues, soit 11 millions d'euros de moins que sa valeur marchande. Une offre bien plus faible donc, mais aux garanties sportives bien plus élevées, et qui a la préférence du joueur pour l'instant. Ces prochains jours seront donc décisifs dans ce dossier.