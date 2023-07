Évoquant le mercato de l’ASSE, Anthony Briançon s'est réjoui des premières signatures, mais a mis la pression à sa direction pour le recrutement en cours.

Mercato ASSE : Anthony Briançon se réjouit de plusieurs signatures

C’est reparti pour la nouvelle saison. L’ASSE a repris le chemin du Centre Sportif Robert Herbin, lundi. À cette occasion, Jean-François Soucasse, président exécutif, et Loïc Perrin, coordinateur sportif, ont fixé l’objectif de l’exercice 2023-2024 à leurs joueurs. Ce dernier a même fait un premier point sur le mercato estival.

Anthony Briançon n’était pas en reste. Il s'est lui aussi exprimé sur le marché de l'AS Saint-Etienne. Le capitaine stéphanois se réjouit des trois premières signatures des Verts en interne, à savoir Niels Nkounkou, Mathieu Cafaro (dont l'option d’achat a été levée) et Gaëtan Charbonnier (dont le contrat a été prolongé). « Ce sont des joueurs et des leaders très importants pour le groupe, on l’a vu la saison passée. C’est une super chose qu’ils continuent l’aventure avec nous. »

Anthony Briançon exige des joueurs d'expérience

L’ASSE a lancé sa préparation estivale sans une seule recrue pour l'heure. Les supporters stéphanois sont pourtant impatients de voir leur équipe renforcée. Pour les rassurer, Loïc Perrin a confirmé des pistes et des négociations notamment avec Alexandre Mendy, le buteur de Caen. Anthony Briançon fait également confiance à sa direction. Il espère un meilleur mercato comme celui de l’hiver dernier. « Se renforcer ? Bien évidemment qu’il le faut. On a un bon effectif, mais il n’est pas assez large. Après il faut laisser les personnes à chaque poste travailler. Je ne m’inquiète pas pour ça, ils l’ont prouvé la saison dernière. »

Le leader des Verts va plus loin et dresse même le profil des joueurs attendus dans l’équipe de Laurent Batlles. « Faire venir des joueurs d’expérience, c’est un plus. C’est un championnat difficile, je me répète, il n’y a pas seulement besoin de valeurs techniques et athlétiques, il faut aussi de l'expérience. Ce sont des choix et des profils ciblés, je pense », a-t-il indiqué.