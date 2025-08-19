Mercato : L’OM face à un scénario cauchemar avec Rabiot !

Une nouvelle crise secoue l’OM, et Adrien Rabiot en est l’un des principaux acteurs. Suite à son altercation avec Jonathan Rowe, le Français pourrait finalement profiter de son expulsion pour s’en aller. L’AC Milan resurgit pour l’accueillir.

Mercato OM : L’AC Milan refait surface pour Adrien Rabiot

Adrien Rabiot va-t-il connaître un sort similaire à celui de Jonathan Rowe ? Les deux joueurs sont impliqués dans une violente altercation après la défaite de l’OM face à Rennes (1-0). Le calme est apparemment revenu en interne. Mais cette bagarre ne restera pas sans conséquences.

La direction de l’OM a déjà pris la décision d’écarter les deux joueurs, sans préciser la date de leur retour dans l’équipe. Cette mise à l’écart renforce l’idée d’un possible départ de Jonathan Rowe en cette fin de mercato, d’autant que plusieurs clubs de Serie A le convoitent. De manière plus surprenante, Adrien Rabiot pourrait lui aussi rebondir en Italie.

En effet, une menace XXL refait surface pour le milieu de terrain de l’OM. Selon des indiscrétions d’Orazio Accomando, l’AC Milan a l’intention de profiter de cette situation tendue pour attirer Rabiot. Massimiliano Allegri, qui a déjà entraîné le Français à la Juventus, l’apprécie énormément et souhaite désormais l’avoir à Milan.

10 millions d’euros pour quitter Marseille

L’AC Milan est conscient que cette opération sera particulièrement difficile, mais les Rossoneri semblent prêts à tenter leur chance. Ce retour de flamme sera-t-il concluant cette fois-ci ? Pour le moment, Adrien Rabiot doit difficilement accepter sa mise à l’écart de l’OM, ce qui pourrait le pousser à changer de club.

Un tel scénario serait un cauchemar pour les Olympiens. D’autant que le champion du monde 2018 disposerait d’une clause de 10 millions d’euros pour se libérer de son contrat à Marseille. Ce montant reste très abordable pour les Rossoneri, qui insistent en coulisse pour son transfert.